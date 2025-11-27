- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident în Ploiești, pe Bulevardul Petrolului. Un autoturism s-a răsturnat

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Accident
Foto cu caracter ilustrativ

Un accident rutier s-a petrecut joi, 27 noiembrie 2025, pe Bulevardul Petrolului din Ploiești. Un autoturism s-a răsturnat pe spațiul verde aferent sensului opus de deplasare. Șoferul, un tânăr de 22 de ani, a fost transportat la spital.

- Publicitate -

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 27 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Bulevardul Petrolului din municipiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 22 de ani ar fi condus un un autoturism pe Bulevardul Petrolului din municipiu, iar pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe spațiul verde aferent sensului opus de mers.

- Publicitate -

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Pute în Ploiești de mori! De ce legea mirosului nu poate fi aplicată

Marius Nica Marius Nica -
Deși Legea mirosului a fost adoptată încă din 2020,...

Povestea românului care promovează Prahova turistică în Spania

Corina Matei Corina Matei -
Iulian Gabriel Neagu, cunoscut în Spania ca „Julian de...

Andrei Radu: „Cel mai fain e rolul în care nu mă regăsesc deloc”

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Dacă ar fi fost să se ia după visurile...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -