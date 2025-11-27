Accident în Ploiești, pe Bulevardul Petrolului. Un autoturism s-a răsturnat

Un accident rutier s-a petrecut joi, 27 noiembrie 2025, pe Bulevardul Petrolului din Ploiești. Un autoturism s-a răsturnat pe spațiul verde aferent sensului opus de deplasare. Șoferul, un tânăr de 22 de ani, a fost transportat la spital.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 27 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Bulevardul Petrolului din municipiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 22 de ani ar fi condus un un autoturism pe Bulevardul Petrolului din municipiu, iar pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe spațiul verde aferent sensului opus de mers.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.