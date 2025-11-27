Bărbat din Florești, prins în flagrant când descărca 2,6 tone de petarde

2700 kg de articole pirotehnice au fost confiscată de polițiști, în cadrul unei ample acțiuni derulate miercuri, 26 noiembrie 2025. Perchezițiile au fost desfășurate în comunele Bărcănești și Florești și au vizat o persoană bănuită de infracțiuni legate de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

În timpul perchezițiilor polițiștii au identificat persoana și au găsit, într-un container, 2.600 de kilograme de materiale pirotehnice, ilegale, destinate vânzării. În plus, aceștia au mai descoperit la domiciliul bănuitului, încă 100 de kilograme.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au pus în executare la data de 26 noiembrie a.c., două mandate de percheziție domiciliară în comunele Bărcănești și Florești, la adresele unei persoane bănuite de comiterea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2, efectuate fără drept, faptă prevăzută de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

În urma desfășurării activităților procedurale la adresa persoanei bănuite, un bărbat de 40 de ani din comuna Florești, polițiștii au identificat aproximativ 100 kg de materiale pirotehnice deținute și depozitate cu încălcarea prevederilor legale.

Cu ocazia punerii în executare a celui de-al doilea mandat de percheziție domiciliară, persoana în cauză a fost surprinsă în timp ce descărca dintr-o autoutilitară materiale pirotehnice.

Totodată, într-un container metalic a fost depistată o cantitate de aproximativ 2.600 kg de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4 și P1, deținute și depozitate fără respectarea condițiilor legale, acestea fiind destinate comercializării.

Cantitatea de 2700 kg de articole pirotehnice a fost indisponibilizată, în vederea continuării cercetărilor.

Bărbatul în cauză a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și foloisrea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2, efectuate fără drept, faptă prevăzută de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Percheziții și astăzi, tot în dosare privind materiale pirotehnice

„În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus în executare 3 mandate percheziție domiciliară în județul Prahova și 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Ilfov, la adresele unor persoane și la sediul unui agent economic, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești.

Cercetările vizează comiterea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și foloisrea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2, efectuate fără drept, faptă prevăzută de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Din cercetări, a reieșit că persoanele bănuite, dețineau cantități considerabile de materiale pirotehnice, din categoria celor interzise a fi deținute de persoane fizice, în vederea comercializării către alte persoane.

Activitățile speficie beneficiază de suportul Grupării Mobile de Jandarmi Matei Basarab, Ploiești și al structurilor specializate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Vom reveni cu informații, pe măsură ce acestea vor fi disponibile!”, au transmis, printr-un alt comunicat, aceiași reprezentanți.

Legea nr.92/2005 a înăsprit pedepsele pentru încălcarea legislației în domeniul materiilor explozive

Reamintim aici faptul că prin intrarea în vigoare a Legii nr. 92/2025, au fost modificate și completate prevederile legislației din domeniul materiilor explozive.

Principalele modificări sunt următoarele:

1.Deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane fizice

Persoanele fizice care nu au calitatea de pirotehnician autorizat pot deține și utiliza numai articole pirotehnice din categoria F1, cu condiția să fi împlinit vârsta de 16 ani.

(Anterior, era permisă și deținerea articolelor pirotehnice din categoria P1).

2.Organizarea jocurilor cu articole pirotehnice de divertisment

Jocurile cu articole din categoriile F2, F3 și F4 pot fi organizate doar cu acordul primăriei, al inspectoratului județean pentru situații de urgență și cu avizul inspectoratului județean de poliție competent teritorial.

(Anterior, aceste avize erau necesare doar pentru jocurile din categoriile F3 și F4).

3.Utilizarea articolelor pirotehnice din categoria F1

Articolele din categoria F1 pot fi folosite respectând condițiile de securitate impuse de producător, fără a mai fi aplicabile restricțiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 (interdicții privind orele, distanțele față de clădiri, drumuri publice, păduri etc.).

Regimul sancțiunilor penale

Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă următoarele:

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;

b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație;

d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare.

Închisoare de la 1 la 5 ani pentru:

prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova recomandă cetățenilor să respecte noile prevederi legale și să utilizeze articolele pirotehnice numai în condițiile permise de lege, pentru a preveni producerea de evenimente nedorite și pentru a evita sancțiunile.