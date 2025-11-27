Ce poți face în weekend în Prahova. Se dă startul sărbătorilor de iarnă 

Chiar dacă vremea nu se anunță a fi prea prietenoasă, ultimul weekend din noiembrie, înainte de începerea lunii cadourilor, se anunță unul atractiv din punct de vedere al evenimentelor. Vor fi nelipsitele spectacole de teatru, workshop-uri despre obiceiurile sănătoase, dar și momentul mult așteptat atât de către cei mari, cât și de către cei mici: aprinderea luminițelor de sărbători și deschiderea târgurilor de Crăciun.

La Ploiești, sâmbătă, 29 noiembrie, se dă startul sărbătorilor de iarnă

La Ploiești, sâmbătă, se dă startul sărbătorilor de Iarnă. Primăria Ploiești a programat aprinderea luminițelor, iar în acest an „spiridușii” care vor apăsa pe butonul roșu vor fi patru copii.

Aprinderea luminițelor va avea loc la Ploiești, sâmbătă, la ora 19.00, pe esplanada Palatului Administrativ din centrul orașului.

Anul acesta, „spiridușii” care vor apăsa pe butonul roșu vor fi patru copii, care au fost selecționați în urma unei extrageri realizate live. Este vorba despre Alexandra S., Andreea A., Tudor S. și Cezar F.

Tot sâmbătă, 29 noiembrie, e și momentul în care se va deschide, la Ploiești, târgul de Crăciun.

Câmpina îmbracă și ea hainele de sărbătoare duminică, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei

În Parcul Regele Mihai I din centrul municipiului Câmpina va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la ora 18.00, momentul mult așteptat al aprinderii iluminatului festiv de sărbători.

Tot în oraș, pe întreaga perioada a sărbătorilor de iarnă, în cadrul evenimentului „Poveste de iarnă”, câmpinenii, și nu numai, vor avea ocazia să se bucure, pe lângă un patinoar de 600 mp gheață naturală, și de standuri pentru comercializarea de produse specifice sărbătorilor de iarnă, dar și de piese de teatru în aer liber, concerte de Crăciun ale unor atiști locali, precum și un photo corner, unde doritorii pot contura amintiri de neuitat.

Caravana Creștină 2025 ajunge la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești

Ediția a doua a turneului de muzică bizantină, cu tema „Rugăciune și Tămăduire” continuă la Ploiești sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19.00.

„Arlechino unde ești?”, la Teatrul Naţiei din Ploieşti

Actorul și regizorul Mihai Gruia Sandu revine pe scenă cu acel umor care îi este caracteristic, subtil, sarcastic, inteligent, profund uman. Spectacolul va fi pus în scenă sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 20.00.

„Marea înghesuială”, vineri, 28 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești

„Marea Înghesuială” este o farsă spumoasă, cu ritm alert și personaje puse în ipostaze imposibile, unde fiecare replică aduce o nouă surpriză și fiecare scenă ține publicul în hohote de râs până la final.

Din distribuție fac parte George Ivașcu, Ana Odagiu, Sergiu Costache, Bogdan Farcaș, Paula Chirilă și Alexandra Răduță.

Workshop despre obiceiurile sănătoase, la Teatrul Nației din Ploiești

Evenimentul este programat pentru data de sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11.00.

„Obiceiuri zilnice sănătoase. Despre marile schimbări pe care le poți face cu obiceiuri mici și ușor de integrat în viața de zi cu zi.

Dragoș Pătraru și Dr. Mihail te invită la o discuție despre:

cum ne formăm obiceiurile (și de ce le stricăm);

de ce creierul urăște schimbarea;

cum construiești o zi sănătoasă, fără fanatism;

ce obiceiuri contează cu adevărat pentru sănătate, energie, somn și stare de bine;

cum scapi de obiceiurile proaste, fără rușine și vinovăție;

cum creezi un mediu care te ajută, nu te sabotează.

Tot la Teatrul Nației din Ploiești, wekendul acesta, mai exact sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19.30, este programat concertul Robin@ The Backstabbers, iar duminică, 20 noiembrie, de la ora 19.00, sunteți așteptați la spectacolul de stand up „Roast your poast”.