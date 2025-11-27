Accident pe strada Găgeni. O femeie a ajuns la spital

Un accident a avut loc joi, 27 noiembrie 2025, pe strada Găgeni din Ploiești. Potrivit primelor informații, o șoferiță a intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism, care circula din sens opus, condus tot de o femeie. În urma accidentului, una dintre șoferițe a ajuns la spital.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 27 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Găgeni din municipiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că o femeie de 53 de ani ar fi condus un autovehicul pe strada Găgeni și ar fi intrat în coliziune cu un alt autovehicul, care circula pe aceeași stradă, pe sensul opus, condus de o femeie de 37 de ani.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto de 37 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Cele două conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au trasmis, printr-un comunicat, reprezentanții IPJ Prahova.