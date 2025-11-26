- Publicitate -
Percheziții în Prahova într-un dosar de trafic de droguri

Corina Matei
perchezitii ploiesti

Miercuri, 26 noiembrie 2025, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  – Serviciul Teritorial Ploiești, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în județul Prahova și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, pe parcursul anului 2025, trei persoane ar fi procurat, deținut și comercializat, în mod repetat, diferite cantități de canabis (drog de risc) către consumatori din județul Prahova”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești. Acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești.

„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai precizat sursa citată.

