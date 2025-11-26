Toate magazinele Hervis Sport din România au fost vândute. Retailerul austriac de articole sportive Hervis și-a vândut afacerile din Ungaria și România către compania britanică Frasers Group, cunoscută anterior ca Sports Direct, scrie Libertatea.

Tranzacția include 29 de magazine în Ungaria (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) și 49 în România (Hervis Sport and Fashion srl.).

Ambele piețe au înregistrat în ultimii ani o orientare din ce în ce mai puternică spre modă, ceea ce, potrivit Hervis, nu mai corespunde portofoliului său centrat pe articole sportive.

„Piețele orientate spre modă din Ungaria și România s-au îndepărtat de afacerea noastră principală. Odată cu vânzarea Hervis România și Hervis Ungaria, ne concentrăm toată energia pe consolidarea profilului pe piețele noastre principale din Austria, Slovenia și Croația”, a declarat Ulrich Hanfeld, directorul general al Hervis.

Mai mult, Hervis a încheiat anul financiar 2024 cu o pierdere de 43 de milioane de euro, astfel că decizia nu este o surpriză. Magazinele retailerului din celelalte țări nu vor fi afectate de tranzacție.

În România, Hervis Sport a avut anul trecut 558 de angajați și afaceri de 342,5 milioane de lei, în ușoară scădere față de anul precedent, și o pierdere de 41,3 milioane de lei, mai mare cu 74%, relevă datele analizate de Profit.ro.

Magazinele Hervis din România vor fi cumpărate de cel mai mare retailer sportiv din Marea Britanie, compania Frasers Group PLC, aflată în prezent sub conducerea CEO-ului Michael Murray. Aceasta este cunoscută inițial ca „Sports Direct”.