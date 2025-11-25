Hotelul Furnica din Sinaia, scos la vânzare de Casa Regală

Casa Regală a României a scos oficial la vânzare Hotelul Furnica, una dintre clădirile emblematice care face parte din Domeniul Regal Peleș, scrie Digi24. Prețul este comparabil cu cel al unei vile dintr-un cartier rezidențial de lux din București, adică 3,7 milioane de euro.

În acest caz, statul român are drept de preeemțiune dar, cu toate acestea, autoritățile române nu par a fi interesate. Celebrul Hotel Furnica a avut ca destinație inițială găzduirea personalului angajat al Familiei Regale.

În prezent, hotelul, aflat în Sinaia, pe strada Furnica la nr.50, este clasat ca monumet istoric de interes național. Pe lângă clădire, proprietatea se vinde cu tot cu terenul aferent, o suprafață de 5.106 metri pătrați.

Conform documentelor oficiale, Ministerul Culturii a răspuns la ofertă și a transmis deja neexercitarea dreptului de preemțiune, astfel încât acesta a fost transferat către autoritățile locale – Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Joi, 27 noiembrie, în ședința Consiliului Județean Prahova se va dezbate proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune. Acesta apare pe ordinea de zi, la articolul 7: „Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Județului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în orașul Sinaia, str. Furnica nr. 50, județul Prahova – inițiat de domnul Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova”

În cazul în care și CJ Prahova renunță oficial la acest drept, șansele ca autoritățile locale (Primăria Sinaia) să cumpere clădirea devin minime.

Astfel, cum autoritățile române par a nu dori să-și exercite dreptul de preemțiune, tranzacția se va efectua pe piața liberă.