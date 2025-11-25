- Publicitate -
Explozie într-un apartament din Buftea. Un bloc în pericol de prăbușire

Corina Matei
Autor: Corina Matei
explozie buftea
Sursa foto: IGSU

Marți, 25 noiembrie 2025, o explozie s-a produs într-un bloc din localitatea Buftea, județul Ilfov. Din primele informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), explozia a fost produsă de o butelie într-un apartament aflat la parterul unui imobil din cartierul Studio. Potrivit acestora, deflagrația nu a fost urmată de incendiu.

S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor posibil surprinse sub dărâmături.

Patru persoane au fost evaluate de echipajele medicale. Una dintre acestea se află în stop cardio-respirator, a anunțat Ministerul Sănătății. Celelalte trei victime sunt conștiente.

„La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă, coordonată de ministrul Sănătăţii, în care sunt incluse spitalele de urgenţă – Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Bagdasar-Arseni’, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Suntem în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă”, informează Ministerul Sănătăţii.

Zona a fost evacuată pe o rază de 50 de metri. Imobilul, cu regim de înălțime P+1, prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului afectat.

Pentru gestionarea situației au fost alertate cinci autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, cinci ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transportul victimelor multiple și șase echipaje SABIF.

