Capre și oi omorâte de urs în comuna Gornet. Reacția primăriei

Un urs a intrat într-o gospodărie din satul Cuib, comuna Gornet, în noaptea de luni spre marți, 24-25 noiembrie 2025, și a ucis mai multe capre și oi. Situația nu este singulară, din câte spun locuitorii zonei. Localnicii sunt disperați, speriați și susțin că primăria nu face nimic pentru a opri atacurile ursului.

- Publicitate -

„Bună ziua. Vă contactez pentru a vă semnala o situație gravă care s-a petrecut din nou în satul Cuib. Un urs a intrat într-o gospodărie și a făcut ravagii, omorând cinci capre și oi. (…) Problema cea mai mare este că primăria nu ia nicio măsură, deși atacurile se repetă și oamenii sunt disperați. Vă rog să faceți public acest caz, poate astfel autoritățile vor reacționa”, ne-au scris, disperați, locuitorii din Cuib.

Reacția primarului comunei Gornet

Contactat de Observatorul Prahovean, Nicolae Negoițescu, primarul comunei Gornet, a declarat că este la curent cu situația ursului din satul Cuib.

- Publicitate -

„Ursul a apărut în sat încă de săptămâna trecută. Știm situația și îi credem pe oameni că sunt speriați. Din păcate, noi trebuie să urmăm pașii legali.

Am făcut contract cu un medic veterinar, am luat legătura cu Jandarmeria și cu un fond de vânătoare. Aceasta este procedura…

Ursul este ocrotit de lege, nu putem acționa ca în cazul unui mistreț, de exemplu, este mult mai greu. Cei de la fondul de vânătoare vor avea zilele viitoare o acțiune mai amplă prin care vor încerca să-l îndepărteze. Dar el va trebui relocat într-un final. Cu ajutorul veterinarului trebuie tranchilizat și apoi relocat.

- Publicitate -

Erau urme de urs în pădure demult. Este rău însă că acum a intrat și în sat…

Noi facem tot ce putem pentru a-l îndepărta. Din păcate legea ne obligă să urmăm unele proceduri”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, primarul comunei Gornet.

Populația de urși a României, de trei ori mai mare decât suportă mediul natural

Atacurile urșilor se înmulțesc pe an ce trece. Potrivit unui raport întocmit de Ministerul Mediului și dat publicității în aprilie 2025, România are, în momentul de față, între 10.500 și 13.000 de urși bruni, mai mulți de trei ori decât estimările anterioare. Raportul a fost întocmit în baza unui studiu științific realizat în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2024.

- Publicitate -

„Realizatorii acestui studiu estimează că în România trăiesc între 10.419 și 12.770 de urși. Aproape 13.000 de urși e valoarea maximă estimată de specialiști. Nivelul de încredere este de 95 la sută”, a precizat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

„România are cea mai mare populație de urs brun din Europa. Specialiștii spun că efectivul optim este 4.000 de urși”, a mai adăugat ministrul Fechet. Aceștia motivează numărul optim prin faptul că doar 29% din suprafața României este acoperită de păduri.

Între februarie 2024 și martie 2025 cele mai multe apeluri la 112, care semnalau prezența unui urs, au venit din județele Brașov – 1.273 (dintre care 45 atacuri) și Prahova – 906 (dintre care 66 atacuri).