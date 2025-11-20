- Publicitate -
Conductă de gaze avariată la marginea DN1A, la Gura Vitioarei

Ștefan Vlăsceanu
Traficul rutier pe DN1A în Prahova se desfășoară cu dificultatea în urma unui incident înregistrat în localitate Gura Vitioarei, în apropierea restaurantului Popasul Vânătorilor. 

Potrivit primelor informații transmise de autorități, o echipă de muncitori care efectua lucrări la marginea drumului național a avariat o conductă de gaze.

În urma avariei s-au înregistrat pierderi de gaze, iar la fața locului a fost solicitată o echipă Distrigaz.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă până la punerea în siguranță a zonei, traficul rutier se va desfășura cu dificultate.

