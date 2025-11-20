Extrădat din Dubai, Horațiu Potra a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă

Extrădat din Dubai, Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au ajuns joi în România. Avionul cu care au fost aduși din Dubai a aterizat pe aeroportul din Otopeni la ora 16.08. Forțe impresionante au fost mobilizate în dispozitivul de pe Aeroportul Henri Coandă.

Horațiu Potra este trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat. Acesta se refugiase în Emiratele Arabe Unite, Dubai, de unde a fost extrădat și preluat de autoritățile române.

Poliția Română a transmis un comunicat de presă despre aducerea în țară a lui Horațiu Potra:

„La data de 20 noiembrie 2025, o escortă a Poliției Române a adus în țară 3 persoane, urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă.

Astfel, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 55 de ani, din județul Sibiu, urmărit internațional pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Acesta a fost adus din Emiratele Arabe Unite, având emis pe numele său, de către Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția Penală, un mandat de arestare preventivă.

De asemenea, au fost aduși în țară alți doi bărbați, de 19 și 31 de ani, ambii din județul Sibiu, urmăriți internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, având emise pe numele acestora mandate de arestare preventivă.

Persoanele în cauză urmează a fi introduse în unități de arest, în vederea executării mandatelor.

Mulțumim Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe pentru buna cooperare pentru soluționarea acestui caz”.

Cele trei persoane extrădate au fost scoase pe rând din aeroport. Primul a ieșit nepotul lui Horațiu Potra, Cosmin Potra. Cel de al doilea a ieșit fiul acestuia. În final, a fost dus către duba poliției și Horațiu Potra, acesta susținând în fața jurnaliștilor că se consideră nevinovat.