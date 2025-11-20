Cât costă o căsuță pentru pisicile fără stăpân construită de SGU Ploiești

Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la care acționar unic este Consiliul Local Ploiești, a anunțat recent că a demarat un proiect privind protecția pisicilor fără stăpân.

Este vorba de amplasarea unor adposturi ”special concepute pentru pisicile fără stăpân, în zonele urbane ale municipiului, contribuind astfel la crearea unui mediu mai sigur și mai prietenos pentru aceste ființe vulnerabile”.

În prima fază a proiectului, vor fi instalate trei căsuțe pentru pisici în cartierele Nord, Vest și Sud. De altfel, SGU a făcut apel la cetățeni să ajute la identificarea locațiilor din oraș unde prezența pisicilor comunitare este semnificativă, iar montarea acestor adăposturi s-ar dovedi oportună.

Cerea tip pentru montarea acestor adăposturi începând cu 2026 poate fi descărcată de AICI

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești au transmis că o astfel de căsuță pentru pisicile fără stăpân costă aproximativ 5000 de lei. În această sumă sunt incluse proiectarea, execuția și montajul.

”Sursa de finanțare pentru aceste adăposturi o constituie bugetul local al Municipiului Ploiești. În cadrul fazei pilot a programului vor fi amplasate trei căsuțe, urmând ca, în funcție de dinamica solicitărilor și de evaluarea impactului, să fie stabilit ulterior numărul total de adăposturi ce vor fi implementate” a precizat conducerea societății.

