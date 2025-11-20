Chiar există o rușine mai mare decât eșecul Străpungerii Laboratorului

Eșecul lucrărilor de la străpungerea străzii Laboratorului din Ploiești nu este dat doar amânarea deschiderii unei străzi care are mai puțin de 1.000 de metri.

Chiar dacă pare greu de crezut, în aceeași zonă, există o rușine mai mare decât întinderea pe durata mai mare de trei ani a unor lucrări care ar fi trebuit să dureze doar patru luni, conform proiectului.

De aproape o jumătate de an, sute de șoferi își distrug zilnic mașinile pe trei porțiuni din străzile Laboratorului și Poligonului, unde asfaltul a fost decopertat pentru facilitarea accesului într-un viitor sens giratoriu.

Cum problemele întâmpinate în ultimul timp de muncitorii care execută străpungerea străzii Laboratorului au devenit prioritare, asfaltarea zonelor decopertate a fost abandonată.

Ce a rămas în urmă? Plăci de beton pline de gropi, o intersecție în care o groapă face concurență serioasă celor din jurul Ploieștiului și niște praguri care pun in dificultate și cele mai înalte mașini.

Cel mai probabil, zona va fi asfaltată odată cu deschiderea străpungerii Laboratorului, însă un termen exact a refuzat să mai ofere inclusiv primarul Polițeanu.

Până atunci șoferilor nu le rămâne de altceva de făcut decât să înjure printre dinți ori de câte circulă pe străzile Poligonului și Laboratului și să spere că până la finalul anului vor scăpa de acest chin.

Vezi mai jos cum se circulă în zonă:

