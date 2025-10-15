Constructorul a greșit drumul dintre cartierul Albert și Podul Înalt

Incredibil, dar adevărat! Deși trebuia să fie gata încă din noiembrie 2022, drumul care ar trebui să facă legătura dintre cartierul Albert și Podul Înalt rămâne la stadiul de șantier și în octombrie 2025.

- Publicitate -

La acest articol au contribuit Marius Nica, Roxana Tănase și Ștefan Vlăsceanu.

Ultima eroare comisă de constructor a constat în asfaltarea unor cabluri aparținând companiei Electrica, după cum a explicat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, primarul Mihai Polițeanu (independent).

- Publicitate -

Primarul Polițeanu: ”Este o rușine!”

”S-a ajuns, din nou, la sistarea lucrărilor pentru 2-3 săptămâni. A fost o eroare de proiectare, care a dus la modificarea proiectului la nivelul solului, de către constructor, dar fără să discute cu proiectantul și cu primăria. Au făcut o greșeală: au construit peste cablurile Electrica, pe care tot ei le îngropaseră. Prin urmare s-a sistat proiectul, a trebuit să vorbim cu cei de la Electrica, să găsim o soluție, iar acum s-au reluat lucrările” a declarat Polițeanu (VIDEO la finalul textului).

Întrebat care este noul termen de finalizare a investiției începută în mandatul fostului primar Andrei Volosevici, Polițeanu a declarat că speră să fie sfârșitul anului 2025. ”E o rușine ce se întâmplă cu această lucrare” a mai spus actualul edil.

Cum arată șantierul drumului rușinii

Reporterul Observatorul Prahovean a fost astăzi pe șantier, unde câțiva muncitori săpau după cablurile Electrica.

- Publicitate -

1 de 7

Contractul s-a semnat în vara anului 2022

Reamintim că Primăria Ploiești a semnat contractul pentru investiția ”Străpungere strada Laboratorului, în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare” pe 6 iulie 2022. Termenul prevăzut în contract era de patru luni. Constructorul se numește ANDAUR CONSTRUCȚII S.R.L, iar valoarea estimată a lucrărilor, la momentul respectiv, era de 3,6 milioane de lei, fără TVA.

Reamintim că astăzi s-a semnat contractul pentru un nou drum în Ploiești, care va face legătura între Gara de Sud și Gara de Vest. Detalii AICI

VIDEO Explicația primarului Mihai Polițeanu