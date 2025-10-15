- Publicitate -
Administrație

Începe construcția drumului dintre Gara de Sud și Gara de Vest

Marius Nica
mihai politeanu si adrian dobre

Astăzi, la sediul Primăriei Ploiești, s-a semnat contractul pentru un nou drum. Acesta va face legătura rutieră și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest.

Lucrările vor fi execuitate de firma Hidro Salt B 92 SRL din București.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și a fost depus în mandatul fostului primar al Ploieștiului, Adrian Dobre, prezent la eveniment.

Investiția, în valoare de peste 90 de milioane de lei, prevede numeroase lucrări, nu doar cele de infrastructură rutieră. Este vorba de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor, extinderea rețelei de contact pentru troleibuze, amenajarea de piste și parcări pentru biciclete, trotuare, marcaje și indicatoare.

Observatorul Prahovean a transmis în direct conferința de presă:

