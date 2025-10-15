Începe construcția drumului dintre Gara de Sud și Gara de Vest

Astăzi, la sediul Primăriei Ploiești, s-a semnat contractul pentru un nou drum. Acesta va face legătura rutieră și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest.

- Publicitate -

Lucrările vor fi execuitate de firma Hidro Salt B 92 SRL din București.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și a fost depus în mandatul fostului primar al Ploieștiului, Adrian Dobre, prezent la eveniment.

- Publicitate -

Investiția, în valoare de peste 90 de milioane de lei, prevede numeroase lucrări, nu doar cele de infrastructură rutieră. Este vorba de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor, extinderea rețelei de contact pentru troleibuze, amenajarea de piste și parcări pentru biciclete, trotuare, marcaje și indicatoare.

Observatorul Prahovean a transmis în direct conferința de presă: