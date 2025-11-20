Bloc din Plopeni lăsat fără gaze: „Felicitări celui care a sunat”

Alimentarea cu gaze dintr-un bloc situat în zona centrală a orașului Plopeni din Prahova a fost oprită în urma unor pierderi înregistrate pe instalația de utilizare comună. Cum era de așteptat, măsură luată pentru protejarea vieților și siguranței locatarilor a stârnit nemulțumire.

Vă reamintim că în urma tragediei din București, unde o acumulare de gaze a dus la o explozie puternică, în Prahova și nu numai, numărul sesizărilor cu privire la scurgerile de gaze s-au înmulțit.

În această perioadă alimentarea cu gaze este oprită și într-un bloc din Ploiești, de pe strada Sabinelor, din același motiv.

„Felicitări celui care a sunat la Distrigaz pentru închiderea gazului pe scările A si B in blocul C3 de pe strada Zorilor din Plopeni.

De mâine o sa venim la tine sa ne faci mâncare si sa stăm la căldura. Nu te-ai gândit ca avem copii mici? Acum ar trebui sa plătești tu cheltuielile tuturor pentru verificări”, este mesajul primit în această dimineață pe adresa redacției.

Reacția Distrigaz

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere cu privire la această situație companiei Distrigaz.

Reprezentanții societății au confirmat oprirea alimentarea cu gaze și au precizat că reluarea se va face doar după ce o firmă autorizată A.N.R.E. va remedia defectele.

„În data de 17.11.2025, în urma apelului la Centrul de Apeluri si Depanaj, la care s-a reclamat prezenta unui miros de gaz pe casa scării, un agent de intervenție Distrigaz Sud Rețele s-a deplasat la blocul C3, din Plopeni.

Aici, în urma verificărilor efectuate, s-au constatat pierderi de gaze pe instalația de utilizare comună și ca măsură de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare, s-a sistat alimentarea cu gaze naturale din robinetul de branșament.

Masurile adoptate au fost luate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și au avut ca scop asigurarea utilizării în condiții de siguranță a gazelor naturale și protejarea vieții cetățenilor.

Distrigaz Sud Retele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalațiilor de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația de utilizare comună și/sau individuală aparține consumatorilor și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementarilor elaborate și aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentarii cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a consumatorilor afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: