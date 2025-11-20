Schimbare: CCR judecă pe 10 decembrie contestația pe majorea taxelor locale

Inițial, în cursul acestei zile, CCR anunțase că va judeca o contestație AUR abia la începutul anului viitor, ceea ce ar fi însemnat că în 2026 nu s-ar fi majorat taxele și impozitele locale. În cursul serii de joi, CCR a revenit asupra deciziei, anunțând că va judeca această contestație peste mai puțin de o lună, în decembrie.

Inițial, Curtea Constituțională a amânat judecarea contestației făcută de AUR până în februarie 2026, blocând aplicarea de la 1 ianuarie a creșterii impozitelor pe proprietate și autovehicule, a taxei pe dividende și a tarifelor pentru coletele din afara UE.

În cursul acestei seri, CCR a comunicat: ”Termen preschimbat ședință de judecată pentru 10 decembrie 2025 – sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, a anunțat Curtea Constituțională.

Premierul Ilie Bolojan a semnat cererea de preschimbare a termenului la CCR, a mai anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

În aceste condiții, dacă sesizarea AUR va fi respinsă de CCR în decembrie, legea ar urma să fie promulgată de președinte, ceea ce ar însemna majorarea taxelor și impozitelor locale.