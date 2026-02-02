Conferință de presă la Primăria Ploiești. Primarul Mihai Polițeanu, despre situația financiară a Ploieștiului – LIVE TEXT

Luni, 2 februarie 2026, la Primăria Ploiești, are loc o conferință de presă despre situația financiară a Ploieștiului.

Planuri pentru pentru 2026

ora 12:10 – Trebuie să menținem această disciplină financiară. Trebuie să suplimentăm bugetul pentru investiții. Trebuie să nu mai ratăm fondurile europene. Trebuie să continuăm depunerea de proiecte europene.

Trebuie să creștem volumul de investiții din venituri proprii. Trebuie tăiat din alte locuri pentru a duce la investiții. Trebuie să triplăm bugetul pentru reparații străzi. „Este o urgență absolută”.

Alocarea de resurse financiare suplimentare pentru TCE:

S-au luat măsuri la TCE. Au început să crească veniturile, au mai scăzut din cheltuieli. Nu am mai angajat în neștire. Oamenii au plecat, pe cale naturală, la pensie.

Rămâne spectrul insolvenței la TCE. Chiar dacă mărim, de la 63 de milioane, la 90 de milioane, nu ajungem la suma de circa 45 de milioane de lei pe care o are la ANAF.

Finanțare pentru dezvoltare

Intră în execuție proiecte europene mari, cum ar fi: Libertății2, Libertății1, SEAP pentru refacerea centrului Ploieștiului. Va fi nevoie de cofinanțare.

În urma ratigului Fitch vedem dacă putem emite obligațiuni municipale. Trebuie să direcționăm venituri proprii către dezvoltare.

„2026 este anul în care Ploieștiul trece de la stabilizare la dezvoltare”, a subliniat Mihai Polițeanu.

Veniturile Ploieștiului în 2025

ora 12:00 – Suma din taxe și impozite a fost 151 de milioane de lei, aproape 16% din bugetul Ploieștiului. Restul veniturilor au venit din de fonduri europene, cote defalcate de impozit pe profit, alte venituri, plus veniturile din închirierea spațiului public.

„Unde se duc banii mei?”, este întrebarea ploieștenilor

„Ploieștiul a plătiti în 287 de milioane pentru subvenții și datorii din trecut: termoficare, TCE, plus 11 milioane de lei contribuția pentru persoane cu dizabilități.”

Încasările din taxe și impozite sunt de 150 de milioane, reprezintă 50% din cheltuielile Ploieștiului. Avem nevoie de investiții.

Gradul de îndatorare al Ploieștiului

ora 11:55 – „Nu ne împrumutăm de dragul de a ne împrumută”, a declarat Polițeanu.

Împrumut pentru dezvoltare: Ne împrumutăm pentru că nu avem banii necesari pentru viitor. Avem și fondurile europene, trebuie să încercăm să nu le mai pierdem. Am pierdut multe fonduri.

Ar trebui o contribuție mai semnificativă din venituri proprii. Am început tranziția, dar este de durată. Ca să nu mai avem nevoie de împrumuturi, trebuie să avem venituri proprii. Veniturile noatre proprii s-au dus acum la subvenții pentru termoficare.

Gradul de îndatorare, permis de lege, la nivel național, este de 30%. Există limită anuale de împrumut. Aceasta este de 150 de milioane de lei. „Ploieștiul este mult sub aceste limite”.

Bugetul pentru evenimentele din Ploiești în 2025

ora 11:40 – În 2024 a fost cheltuit un buget de 0,3%. A fost cheltuit dar nu s-a văzut nimic. Practic, am scăzut bugetul. Bugetul real cheltuit, în 2025, a fost de 0.2%, adică 2.438.000 de mii de lei, a declarat primarul Polițeanu.

1.450.000 au reprezentat cheltuielile pentru Republica de sub Castani pentru toată perioada în care s-a desfășurat. „Echivalează cu reparația a 0,7 km de stradă cu dublu sens”, spune primarul. O zi de festival la Craiova, 9 milioane de lei, la Ploiești, 34.500 de lei, a mai declarat edilul.

ora 11:35 – „Eșec pe reparații străzi, dar știam de la bun început. Am rămas cu aceeași sumă, reprezintă 0.4% din bugetul Ploieștiului. La evenimente bugetul a fost de 0,2% în 2025. (…)

Cheltuielile de personal în 2025

Au fost reorganizări în Primărie. Au fost oameni care au plecat acasă, mai exact 68 de oameni. Reducerea cheltuielilor a fost de 12 milioane de lei.”

Dacă se adoptă de Guvern pachetul trei, vor mai pleca 112 oameni din administrația locală, spune primarul Polițeanu.

Cheltuielile cu personalul este defalcat astfel: 22 % aparatul primăriei, restul de 77% este vorba de instituțiile subordonate (Teatru, Filarmonică, Parcu Stere, etc.).

Obligațiile de plată în sistemul de termoficare în 2025

Aveam datorie din 2024, de 91 de milioane, a fost achitată integral.

Aveam o eșalonare la Veolia, 46 de milioane, doar prima eșalonare.

Servicii oferite de Termo pentru anul 2025, aproximativ 75 milioane de lei, plătite integral.

La finalul lui 2025, aveam 361 de milioane de lei pentru termoficare. Am rămas cu o datorie de 119 milioane, la Veolia, eșalonată.

Bugetul Ploieștiului, prezentare generală

ora 11:30 – „Subvenția pentru energie termică a fost, pentru 2025, de 22% din buget. (…) La cheltuielile de personal, a fost o reducere de 12 milioane de lei. Investițiile au fost făcute în valoare 116 milioane (creștere dublă), subvenția pentru transportul public a fost de 63 de milioane (…)”

ora 11:22 – „Datoria către Termo Ploiești s-a plătit în 2025. Termo Ploiești, din punct de vedere al încasărilor stă bine din partea primăriei. A fost o combinație din bugetul local și împrumuturi.”

„La TCE datoriile au crescut. Avem 27 de milioane de lei. Ele sunt însă eșalonate.”

„La Veolia mai avem de plătit 1,3 milioane, care vor fi plătiți luna aceasta, datoria curentă.”

„Din datoria de 150 de milioane de lei la termoficare, datoria ascunsă către Veolia, (…) Am reușit să ștergem 30 de milioane, mai avem 119 milioane, eșalonate până la sfârșitul lui 2028”

ora 11:15 – Bugetul Ploieștiului a crescut în 2025, cu 18,2%. Principalele surse sunt finanțările externe, veniturile proprii și împrumuturi din Trezorerie.

„Cea mai mare surpriză pentru mine a fost valoarea totală a reducerii datoriilor Ploieștiului. Două treimi au fost plătite, reduse sau eșalonate” – Mihai Polițeanu.

„La 31.12.2024, aveam datorii exigibile de 331 milioane de lei. La 31.12.2025 aveam 113,5 milioane de lei. În ianuarie am ajuns la 83 de milioane.”

ora 11:10 – Primarul Polițeanu a deschis conferința de presă. „Poate cel mai mare câștig al anului 2025 este stabilizarea financiară a sistemului de termoficare”