Vicepreședinta Curții de Apel București, judecătoarea „M-a sunat Lia”, se pensionează la 51 de ani

Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinte a Curtea de Apel București, a solicitat Consiliul Superior al Magistraturii să se pensioneze. Aceasta a intrat în istorie după ce, în timpul unei conferințe de presă pe tema unui documentar Recorder despre problemele din justiție i-a transmis președintei instanței, Liana Arsenie, că o sună „Lia”, fiind vorba de Lia Savonea, șefa CSM.

Procedura de pensionare: rolul CSM și al președintelui României

În cazul în care Secţia de judecători a CSM va constata că dosarul judecătoarei Ionela Tudor este eligibil pentru pensionare, solicitarea merge către preşedintele Nicușor Dan, care semnează decretul de pensionare.

„Cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal” se află pe ordinea de zi a ședinței din 5 februarie a Secţiei pentru judecători a CSM.

Alături de cererea vicepreşedintei CAB, au mai depus dosare de pensionare doi judecători de la tribunalele Caraş-Severin şi Cluj şi doi judecători de la judecătoriile Cluj-Napoca şi Mangalia.

Cine este judecătoarea Ionela Tudor

Ionela Tudor este atât vicepreședintă a Curții de Apel București, cât și purtătoare de cuvânt a instituției.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care a dat soluții favorabile în dosarul privind suspendarea analizării doctoratului lui Nicolae Ciucă și în dosarul privind terenurile de la Ferma Băneasa. Această din urmă decizie a stat la baza achitării omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat inițial la 7 ani de închisoare.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care în martie 2022 a admis cererea fostului premier Nicolae Ciucă privind suspendarea înregistrării a trei sesizări de plagiat pentru teza sa de doctorat. Aceasta argumenta suspendarea analizării tezei de doctorat a lui Nicolae Ciucă cu nevoia de stabilitate.

Motivarea instanței condusă de Ionela Tudor în cazul plagiatului lui Nicolae Ciucă: impactul politic și social al scandalului

„Generarea unei astfel de ştiri (despre situația analizei plagiatului n.r.) are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului”, menționa judecătoarea Ionela Tudor în motivare.