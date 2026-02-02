- Publicitate -
Vicepreședinta Curții de Apel București, judecătoarea „M-a sunat Lia”, se pensionează la 51 de ani

conferinta CAB
Momentul din conferința de presă în care Ionela Tudor, stânga jos, se apleacă și îi șoptește președintei Curții de Apel „m-a sunat Lia. Mă duc să vorbesc”

Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinte a Curtea de Apel București, a solicitat Consiliul Superior al Magistraturii să se pensioneze. Aceasta a intrat în istorie după ce, în timpul unei conferințe de presă pe tema unui documentar Recorder despre problemele din justiție i-a transmis președintei instanței, Liana Arsenie, că o sună „Lia”, fiind vorba de Lia Savonea, șefa CSM.

Procedura de pensionare: rolul CSM și al președintelui României

În cazul în care Secţia de judecători a CSM va constata că dosarul judecătoarei Ionela Tudor este eligibil pentru pensionare, solicitarea merge către preşedintele Nicușor Dan, care semnează decretul de pensionare.

„Cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal” se află pe ordinea de zi a ședinței din 5 februarie a Secţiei pentru judecători a CSM.

Alături de cererea vicepreşedintei CAB, au mai depus dosare de pensionare doi judecători de la tribunalele Caraş-Severin şi Cluj şi doi judecători de la judecătoriile Cluj-Napoca şi Mangalia.

Cine este judecătoarea Ionela Tudor

Ionela Tudor este atât vicepreședintă a Curții de Apel București, cât și purtătoare de cuvânt a instituției.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care a dat soluții favorabile în dosarul privind suspendarea analizării doctoratului lui Nicolae Ciucă și în dosarul privind terenurile de la Ferma Băneasa. Această din urmă decizie a stat la baza achitării omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat inițial la 7 ani de închisoare.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care în martie 2022 a admis cererea fostului premier Nicolae Ciucă privind suspendarea înregistrării a trei sesizări de plagiat pentru teza sa de doctorat. Aceasta argumenta suspendarea analizării tezei de doctorat a lui Nicolae Ciucă cu nevoia de stabilitate.

Motivarea instanței condusă de Ionela Tudor în cazul plagiatului lui Nicolae Ciucă: impactul politic și social al scandalului

„Generarea unei astfel de ştiri (despre situația analizei plagiatului n.r.) are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului”, menționa judecătoarea Ionela Tudor în motivare.

