În plină iarnă, zece persoane din Ploiești au rămas fără casă, în urma unui incendiu violent

Un incendiu violent izbucnit noaptea trecută pe strada Dorobanți din Ploiești a lăsat pe drumuri zece persoane. În plină iarnă, acestea au rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără siguranța zilei de mâine.

Din fericire, toate cele zece persoane, membri ai aceleiași familii, au reușit să se salveze la timp și nu au fost rănite. În urma tragediei, însă, nu a mai rămas nicio perspectivă.

Bunurile strânse de o viață, electrocasnice, haine și nu numai, au fost mistuite de flăcări.

Au reușit să se salveze din casa cuprinsă de flăcări

Alarma a fost dată în jurul orei 02.30, de un copil care se întorcea acasă după ce își vizitase câțiva prieteni. Acesta a observat cum coșul casei ardea mocnit și și-a trezit în grabă unchii și mătușile.

Până la sosirea pompierilor, focul s-a extins la nivelul întregului acoperiș, iar riscul ca incendiul să cuprindă și locuințele vecinilor a fost major.

După o luptă susținută cu flăcările, care a durat mai bine de două ore, incendiul a fost stins. Ce a rămas în urmă este însă greu de descris.

Structura casei a fost grav afectată de temperaturile degajate în timpul arderii, iar apa folosită de pompieri la stingerea focului s-a infiltrat în pereți. Planșeul a cedat în mai multe locuri, iar în aceste condiții o consolidare nu poate fi luată în calcul.

Cum poți ajuta

Cele zece rude, printre care se numără și doi copii, care împărțeau cum știau mai bine cinci cămăruțe ale casei de pe strada Dorobanți, au rămas, în plină iarnă, sub cerul liber.

Vecinii și prietenii le-au sărit în ajutor, însă nu îi pot găzdui pe termen nelimitat. Lansăm, pe această cale, un apel către persoanele cu suflet mare care pot ajuta această familie să-și refacă locuința și să aibă din nou un loc pe care să-l numească „acasă”.

Contact: Petre Militaru – 0720 357 363

IBAN: RO13BRDE300SV82511673000 – Militaru Petre

IBAN: RO97BTRLRONCRT0345062801 – Militaru Ioana

IBAN: RO84INGB0000999909118175 – Militaru Adrian