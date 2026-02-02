- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu azi-noapte în Ploiești, pe strada Dorobanți

Corina Matei
Autor: Corina Matei
incendiu ploiesti strada dorobanti

În noaptea de duminică spre luni, 1-2 februarie 2026, în jurul orei 02:30, a izbucnit un incendiu în Ploiești, într-o locuință situată pe strada Dorobanți. Pentru intervenție au acționat pompirii militari din cadrul Detașamentului 1 Ploiești.

- Publicitate -

Pentru intervenție au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, incendiul s-a manifestat la acoperișul unei locuințe, cu posibilități de propagare la vecinătăți, pe o suprafață totală de aproximativ 100 mp.

- Publicitate -

Pompierii au acționat pentru localizarea incendiului, evitând ca imobilele din vecinătate să fie afectate de flăcări. Nu au fost înregistrate victime.

La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -