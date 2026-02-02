Incendiu azi-noapte în Ploiești, pe strada Dorobanți

În noaptea de duminică spre luni, 1-2 februarie 2026, în jurul orei 02:30, a izbucnit un incendiu în Ploiești, într-o locuință situată pe strada Dorobanți. Pentru intervenție au acționat pompirii militari din cadrul Detașamentului 1 Ploiești.
Pentru intervenție au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, incendiul s-a manifestat la acoperișul unei locuințe, cu posibilități de propagare la vecinătăți, pe o suprafață totală de aproximativ 100 mp.
Pompierii au acționat pentru localizarea incendiului, evitând ca imobilele din vecinătate să fie afectate de flăcări. Nu au fost înregistrate victime.
La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.