Cum ar fi trebuit să se audă vocea lui Cezar Ouatu pe „Ilie Oană” (VIDEO)

Autor: Luiza Toboc
cezar ouatu
sursa foto - pagina de Facebook -Cezar Ouatu

După momentul penilbil trăit de Cezar Ouatu la partida dintre România și San Marino, disputată pe „Ilie Oană”, când, din cauza unor defecțiuni tehnice, imnul intonat de artist nu s-a auzit, acesta a postat un videoclip pe rețelele sociale în care interpretează  „Deșteaptă-te, române” „live, fără probleme tehnice”. 

Cezar Ouatu a fost desemnat de FRF (Federația Română de Fotbal) să intoneze imnul național înaintea partidei din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Din nefericire, vocea contratenorului s-a auzit cu întreruperi, momentul penibil fiind explicat explicat atât de cântăreț, cât și de reprezentanții FRF, care și-au cerut scuze pentru incident și au anunțat că „artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale”.

Toate detaliile AICI.

La o zi distanță, Cezar Ouatu a postat un videoclip pe Facebook în care intonează imnul României „live, fără probleme tehnice”. Interpretarea acestuia este însoțită de următorul mesaj:

„Ieri, tehnica a cedat. Vocea – nu. Azi, vă las aici imnul, așa cum trebuia să se audă! Indiferent că microfonul nu a funcționat pe stadion, emoția a fost aceeași. Mulțumesc, Federația Română de Fotbal pentru noua invitație de a intona imnul pe Arena Națională în viitorul apropiat !!! Hai România!”, a transmis artistul.

