Cum explică Cezar Ouatu momentul penibil de pe „Ilie Oană”

Moment jenant înainte de fluierul de start al partidei de pe „Ilie Oană” dintre România și San Marino. Imnul național al României, intonat de Cezar Ouatu, nu s-a auzit deloc, microfonul jucându-i feste interpretului. Cezar Ouatu a explicat faptul că defecțiunile tehnice de emisie a sunetului nu au depins de el, ca artist, în timp de FRF (Federația Română de Fotbal) a transmis că regretă profund incidentul cauzat de ploaia abundentă.

- Publicitate -

Cezar Ouatu a explicat, într-o postare pe Facebook, care au fost motivele pentru care, în momentul în care a intonat „Deșteaptă-te române”, microfonul i-a jucat feste. Înainte de a explica situația, artistul a ținut să felicite echipa națională pentru scorul 7-1, obținut după partida cu San Marino.

„Felicitări Echipa națională de fotbal a României pentru victoria binemeritată cu San Marino!

- Publicitate -

Cu părere de rău, sunt nevoit să clarific anumite chestiuni legate de momentul interpretării imnului!Din cauza unor defecțiuni și probleme tehnice de emisie a sunetului, probleme ce nu au depins de mine, ca artist, interpretarea Imnului României nu s-a auzit pe stadion și acasă, așa cum ar fi trebuit, toți observând și ascultând doar întreruperile dese ale microfonului și dezechilibrul total creat!

Vă pot asigura că atât la repetiții, cât și în seara meciului, am cântat din tot sufletul, cu aceeași emoție, pasiune, onoare și respect profund pentru public, pentru echipă și pentru țară, alături de colegii mei de la Filarmonica Paul Constantinescu -Ploiești, care, indiferent de condițiile metereologice, au fost alături de mine și de noi toți cu aceeași dedicare și pasiune pentru artă și România !

Aș vrea să mai subliniez faptul că a fost un gest de onoare, acceptând invitația celor de la Federația Română de Fotbal pro bono, din respect profund pentru România, public și tricolori”, a transmis Cezar Ouatu.

- Publicitate -

Momentul poate fi urmărit aici:

În egală măsură, și Federația Română de Fotbal și-a exprimat regretul pentru situație, anunțând faptul că că Cezar Ouatu va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale.

„Federația Română de Fotbal regretă incidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino. Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.

- Publicitate -

Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului.

FRF își exprimă regretul profund pentru acest incident și subliniază că experiența spectatorilor la meciurile echipei naționale reprezintă o prioritate absolută. Federația Română de fotbal îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul. Suntem onorați să anunțăm că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale.

Federația Română de Fotbal rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a experienței de meci și în respectul față de toți colaboratorii și suporterii echipei naționale”, a transmis FRF pe site-ul oficial.