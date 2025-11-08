Doi tineri din Ploiești, reținuți pentru șantaj

Doi tineri din Ploiești au fost arestați preventiv, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit portalului instanțelor de judecată, suspecții se numesc Adrian Bordeanu și Mitu Marian.

Potrivit polițiștilor, pe 4 noiembrie, un tânăr de 20 de ani a sunat la 112 după ce a fost apelat pe telefonul mobil de către un bărbat care a pretins a fi polițist și care i-ar fi cerut bani pentru a nu-i întocmi un dosar penal.

”Pe 6 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr.1 Ploiești au organizat o acțiune în urma căreia doi tineri de 17 ani, respectiv 22 de ani, au fost prinși în flagrant delict, fiind necesară blocarea în trafic a autovehiculului” a transmis IPJ Prahova.

Inițial, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind înlocuită cu măsura controlului judiciar. Aceștia vor fi cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.