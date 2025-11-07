Femeie din Ploiești, bătută cu bestialitate în timpul unui live pe TikTok

O femeie din Ploiești a fost bătută cu bestialitate de fostul concubin, pentru care avea emis un ordin de protecție. Agresorul era liberat condiţionat din executarea unei pedepse cu închisoarea.

Agresiunea s-a produs în dimineața zilei de 4 noiembrie, în timp ce victima era live pe TikTok. Potrivit procurilor, fostul concubin, împotriva căruia a fost instituit un ordin de protecţie emis pe o perioadă de 12 luni, a pătruns în locuinţa acesteia, ocazie cu care a lovit-o cu pumnul şi capul în zona feţei şi i-a distrus telefonul mobil.

”Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză, organele de cercetare penală au identificat autorul faptei, constatându-se că acesta a săvârşit faptele în stare de recidivă postexecutorie, fiind liberat condiţionat din executarea unei pedepse privative de libertate în cursul lunii martie 2025. Acesta a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore” a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

A doua zi, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de distrugere, violare de domiciliu și lovirea sau alte violențe.

Totodată, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti a admis propunerea procurorului şi a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile faţă de inculpat.