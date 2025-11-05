Percheziții DNA în Prahova. Vizați, un general SIE și un procuror militar

Direcția Națională Anticorupție (DNA) efectuează în această dimineață percheziții în 23 de locații de pe raza județelor Prahova, Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Hunedoara, Timișoara și municipiul București.

- Publicitate -

Potrivit instituției, dosarul este instrumentat de Serviciul Teritorial Iași și sunt vizate persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), suspectate de infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.

„În cursul zilei de 05 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

- Publicitate -

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș” a Jandarmeriei București, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău „Alexandru cel Bun”, Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova, Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara”, au transmis reprezentanții DNA prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit g4media.ro, de anchetă sunt vizați generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI.

Gruparea vizată de procurori ar fi vizat schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare a județului Vaslui.