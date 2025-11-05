Partide de vânătoare ilegale în Prahova

Partidele de vânătoare organizate ilegal în Prahova nu sunt, din păcate, un subiect închis pentru polițiști. În ultimele 12 luni, în județul nostru, au fost constatate opt infracțiuni prevăzute la legea 407/2006, privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.

Astfel, la data de 18.01.2025, a fost constatată o infracțiune conform art. 42 alin. (1) lit.

c) din Legea nr. 407/2006 rep – tentativă de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizația de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condițiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv – pe raza comunei Olari.

La data de 29.01.2025, a fost constatată o infracțiune conform art. 42 alin. (1) lit.

d) din Legea nr. 407/2006 rep – practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari – pe raza comunei Șirna.

Tot în aceeași zi a lunii ianuarie au fost constatate două infracțiuni conform art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 407/2006 rep – tentativă de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizația de vânătoare – pe raza comunei Puchenii Mari.

La data de 15.09.2025, au fost constatate trei infracțiuni conform art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 407/2006 rep – tentativă de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizația de vânătoare – pe raza comunei Sângeru.

La data de 05.09.2025 a fost constatată o infracțiune conform art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 407/2006 rep. vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare – pe raza com. Dumbrava.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova desfășoară în mod constant activități pentru prevenirea și combaterea braconajului cinegetic, precum si pentru protejarea fondului cinegetic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006.