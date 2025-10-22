Femeile abuzate, scutite de taxa de timbru la divorț și partaj

Persoanele supuse violenţei domestice vor fi scutite de plata taxei judiciare de timbru în acţiunile de divorţ şi în procedurile de partaj, potrivit unei propuneri legislative adoptate ieri în Senat.

- Publicitate -

Valoarea taxei de timbru este de cel puţin 200 de lei, dar poate ajunge la peste 10.000, în cazul divorţului cu partaj.

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorț și partaj bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie, prevăzută la art. 199 din Legea 286/2009 privind Codul penal, împotriva agresorilor”, se precizează în propunerea legislativă.

- Publicitate -

Proiectul a trecut cu 120 de voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o singură abținere.

Propunerea legislativă, care merge acum, pentru dezbatere și vot decisiv, la Camera Deputaților, urmărește sprijinirea și protejarea victimelor violenței domestice prin facilitarea accesului la justiție.

Reamintim, de la începutul anului, în România au fost raportate peste 65.000 de cazuri de violență domestică. 42 de femei și-au pierdut viața, ucise de partenerii lor. Patru dintre aceste femei erau din Prahova.