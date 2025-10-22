Bursa Angajatorilor – Târg de joburi la Ploiești, 24-25 octombrie – LIVE

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Femeile abuzate, scutite de taxa de timbru la divorț și partaj

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
violenta domestică
foto cu caracter ilustrativ

Persoanele supuse violenţei domestice vor fi scutite de plata taxei judiciare de timbru în acţiunile de divorţ şi în procedurile de partaj, potrivit unei propuneri legislative adoptate ieri în Senat.

- Publicitate -

Valoarea taxei de timbru este de cel puţin 200 de lei, dar poate ajunge la peste 10.000, în cazul divorţului cu partaj.

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorț și partaj bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie, prevăzută la art. 199 din Legea 286/2009 privind Codul penal, împotriva agresorilor”, se precizează în propunerea legislativă.

- Publicitate -

Proiectul a trecut cu 120 de voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o singură abținere.

Propunerea legislativă, care merge acum, pentru dezbatere și vot decisiv, la Camera Deputaților, urmărește sprijinirea și protejarea victimelor violenței domestice prin facilitarea accesului la justiție.

Reamintim, de la începutul anului, în România au fost raportate peste 65.000 de cazuri de violență domestică. 42 de femei și-au pierdut viața, ucise de partenerii lor. Patru dintre aceste femei erau din Prahova.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -