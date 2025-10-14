Accident în Ploiești, pe strada Poștei. O femeie a ajuns la spital

Un accident a avut loc marți, 14 noiembrie 2025, în Ploiești, pe strada Poștei. Potrivit primelor informații, o femeie de 87 de ani, angajată într-o traversare neregulamentară, a fost lovită de un autoturism. Aceasta a fost transportată la spital.

„La data de 14 octombrie 2025, în jurul orei 07:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Poștei din municipiul Ploiești.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, care conducea un autoturism pe strada Poștei, din direcția Centru către strada Ștrandului, ar fi accidentat o femeie de 87 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.