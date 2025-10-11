- Publicitate -
Razie a polițiștilor prahoveni la Valea Călugărească

Autor: Corina Matei
Sâmbătă, 11 octombrie 2025, are loc, la Valea Călugărească, o razie amplă întreprinsă de polițiștii prahoveni. Scopul acesteia este de a preveni accidentele rutiere cauzate de neatenție.

„Polițiștii Serviciului Rutier acționează, la acest moment, pe raza localității Valea Călugărească, în conformitate cu Planul Național pentru combaterea cazurilor în care conducătorii auto desfășoară activități de natură a le distrage atenția de la condus – “Focus on the Road”.

Scopul acțiunii este acela de a preveni accidentele rutiere cauzate de neatenție printr-o prezență activă și constantă în trafic.

Polițiștii rutieri utilizează în cadrul acțiunii dispozitive portabile pentru măsurarea vitezei autovehiculelor, precum și echipamente pentru testarea concentrației de alcool în aerul expirat și determinarea prezenței substanțelor psihoactive în organismul conducătorilor auto.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește conducătorilor auto că atenția la volan salvează vieți.

Respectarea regulilor de circulație, evitarea distragerilor (precum utilizarea telefonului mobil) și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

