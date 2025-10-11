Accident pe strada Democrației din Ploiești

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, pe strada Democrației din Ploiești, a avut loc un accident rutier. Un șofer a accidentat o femeie de 91 de ani iar aceasta a fost transportată la spital.

Din primele informații, femeia a fost lovită de autoturism în timp ce se angajase în traversare regulamentară, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut pe strada Democrației, în proximitatea intrersecției cu strada Alexandru Lăpușneanul.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 11 octombrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Democrației.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări efectuate a reieșit că un bărbat de 59 de ani, ar fi acroșat o femeie de 91 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii accidentului și luării măsurilor legale care se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Recomandările IPJ Prahova pentru prevenirea accidentelor rutiere

Pentru a evita producerea unor evenimente rutiere nedorite, polițiștii le reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și a vitezei legale, mai ales în apropierea trecerilor de pietoni și a zonelor intens circulate.

Este esențial ca șoferii să acorde prioritate pietonilor, să evite distragerea atenției în timpul condusului și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și de trafic.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar pe la trecerile marcate și doar după ce s-au asigurat că se pot angaja în siguranță în traversarea carosabilului. Este recomandat să evite folosirea telefonului mobil sau a căștilor în timpul traversării și să poarte îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante atunci când circulă pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Prudența, atenția și respectul reciproc între participanții la trafic pot face diferența dintre o călătorie sigură și un accident.