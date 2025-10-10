- Publicitate -
Controale la firmele de dezmembrări auto din Prahova. Lista neregulilor

Autor: Marius Nica
În urma unui ordin al prefectului de Prahova, Daniel Nicodim, mai multe instituții de control au verificat activitatea firmelor de dezmembrări  auto din județ.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, au fost aplicate mai multe sancțiuni după cum urmează: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Prahova a amendat mai multe firme cu 2.000 lei pentru lipsa informării consumatorilor cu privire la garanția legală de 12 luni la comercializarea pieselor second-hand, respectiv câte 10.000 lei pentru că prețurile și tarifele nu erau indicate în mod vizibil și într-o formă ușor de citit.

La rândul lor, inspectorii ITM Prahova au constatat neactualizarea contractelor de muncă, nepurtarea echipamentului de protecție, lipsa fișelor de instruire individuală SSM, lipsa marcajelor pentru căile de acces, etc.

De asemenea, au fost aplicate amenzi de 68000 lei pentru neautorizarea ISCIR a unor echipamente de muncă, dispunându-se oprirea din funcțiune a acestora până la remedierea deficiențelor, dar și pentru primirea la muncă a unor persoane fără a avea forme legale de angajare.

Amenzi au mai aplicat și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Prahova.

