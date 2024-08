Cum s-a descoperit că tânărul cu 8 clase era un fals polițist la IPJ Prahova

Ies la iveală noi detalii în dosarul lui Costin Oprea, tânărul cu opt clase și condamnat pentru conducere fără permis, care a activat mai bine de un an ca polițist la IPJ Prahova fără să aibă vreo pregătire. El se îmbrăca în uniforma MAI și prezenta o legitimație falsă.

Bărbatul, de 25 de ani, a reușit să se infiltreze în structurile IPJ Prahova după ce s-a prezentat drept polițist la Serviciul de Informații și Protecție Internă și la Direcția de Operațiuni Speciale.

Numeroșii polițiști cu care a interacționat în perioada septembrie 2023- august 2024 l-au crezut doar pentru că acesta avea o legitimație falsă, uniformă, stație de emisie-recepție și o replică a unui pistol Glock, iar pe mașină își montase o lampă stroboscopică.

Pentru că le-a câștigat încrederea adevăraților polițiști, tânărul a participat la mai multe acțiuni ale IPJ Prahova, precum percheziții, audieri de martori și chiar razii rutiere!

Probabil că tânărul și-ar fi continuat ”cariera” în IPJ Prahova dacă pe numele său nu era depusă o plângere din partea unor cunoscuți, care au fost înșelați de individ cu suma de 7500 de lei.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Antena 3, Costin Oprea le-a promis acestora că îi ajută într-un proces civil.

„Aşa s-a recomandat, că este poliţist la IPJ Prahova. Şi noi am considerat că dacă este cu aşa ceva poate are vreun domn avocat şi ne poate face şi nouă o nouă expertiză. A zis: Am pe cineva, dar trebuie să dau suma asta de 5000 de lei şi pe urmă stăm de vorbă”, a spus una dintre victimele lui Costin Oprea.

Ulterior, falsul polițist a mai cerut suma de 2500 de lei, însă apoi a dispărut.

Abia după ce victimele înșelăciunii au depus plângere la poliție, adevărații oameni ai legii și-au dat seama cu cine au de-a face și au început o anchetă soldată cu reținerea și ulterior arestarea preventivă a falsului polițist.

La perchezițiile informatice, în telefonul acestuia s-au găsit imagini din interiorul secțiilor de poliție și cu documente secrete.

Costin Oprea este cercetat acum pentru uzurpare de calităţi oficiale şi instigare la abuz în serviciu.

