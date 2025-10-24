Bursele sociale, eliminate din sarcina profesorilor

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, în cadrul raportului săptămânal, că susține ideea ca bursele sociale acordate elevilor să fie eliminate din atribuțiile profesorilor și trecute la instituțiile de asistență socială, ca parte a procesului de debirocratizare în educație.

În raportul publicat pe pagina de Facebook, joi seară, Daniel David a vorbit despre debirocratizarea din școli și a spus că „de la începutul anului viitor va trebui să discutăm ca bursele sociale să fie prinse de instituțiile care se ocupă de asistență socială”, notează portainvatamant.ro.

Oficialul i-a incurajat pe profesori să trimită sugestii în acest sens, pentru că „analizam lucrurile pe care le scrieți la modul foarte serios”.

„Debirocratizarea este foarte importantă. Chiar de la începutul anului va trebui să discutăm ca busele sociale să fie prinse și să fie legate de instituțiile care se ocupă de asistență socială pentru a nu încărca suplimentar profesorii și, în același timp, prin vizitele pe care le am în țară și întâlnirile pe care le am cu cei din zona educației, încerc să ințeleg ce putem schimba, ce putem debirocratiza”, a declarat ministrul.