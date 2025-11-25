Grupul Carmistin relansează transportul feroviar de cereale, marcând o etapă nouă în strategia de reducere a poluării în industria alimentară

Primul transport feroviar de cereale după trei decenii a ajuns astăzi la Băbeni, județul Vâlcea, ca parte a unei inițiative lansate de Grupul Carmistin, care operează în zonă mai multe ferme și facilități de producție hrană.

Compania își propune să reducă amprenta de carbon și să pună în aplicare o strategie proprie de optimizare a transporturilor în sectorul agroalimentar, iar transportul feroviar, semnificativ mai eficient din punctul de vedere al costurilor și cu un impact redus asupra mediului, devine un pilon central în implementarea unei astfel de noi strategii.

Marius Bărbulescu, director fabrica de nutrețuri combinate: „Ca lider în producția de furaje din România, considerăm că este datoria noastră să dăm un exemplu de responsabilitate în industrie, mai ales că, în fabrica de la Băbeni, furajele destinate fermelor proprii pe care le producem provin din materie primă asigurată exclusiv de la fermieri locali. În acest fel, scurtăm lanțul de aprovizionare, oferind în piață produse alimentare finite de origine sută la sută românească. Acest prim transport feroviar de cereale, având o cantitate de 2000 tone, reprezintă surplusul de porumb de care avem nevoie în următorea perioadă. Marfa provine de la fermieri din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui, județe în care precipitațiile au fost mai bogate în acest an”.

Fabrica de nutrețuri combinate de la Băbeni este cea mai mare unitate de profil din România. A fost modernizată în mai multe etape, în ultimii ani, în proces fiind inclusă și reabilitarea liniei feroviare.

Grupul Carmistin operează alte 5 fabrici de furaje, în județele Prahova, Neamț, Dolj, Sibiu și Olt, asigurând o producție anuală totală de aprox. 500.000 tone furaje anual. În acest an, Grupul a achiziționat divizia locală de nutriție animală a companiei Cargill, prin preluarea Provimi România, care include fabricile din Dolj și Sibiu. Această tranzacție a marcat o etapă importantă în strategia de dezvoltare a diviziei de furaje a Grupului, consolidându-i poziția de lider în sector.

Tot în acest an, Carmistin The Food Company a inaugurat, la Frâncești, Vâlcea, cea mai modernă și complexă facilitate de producție carne pasăre din regiune, devenind lider național în sectorul avicol, cu o producție anuală de 120.000 tone carne pasăre. Aceste cantități sunt destinate atât pieței interne, cât și exporturilor în peste 30 țări.

Despre impactul transportului feroviar asupra mediului

Prin utilizarea transportului feroviar de cereale, Cramistin The Food Company se aliniază normelor europene și planului strategic național în domeniu.

Mădălina Vijiac, chief sustainability officer Grupul Carmistin: Conform calculelor bazate pe GHG Protocol si Reil freight intensity EU-27, validate de Agenția Europeană de Mediu, la acest prim transport feroviar de cereale, am reușit să evităm o emisie de 2.542 kg Co2, pe care am fi generat-o optând pentru transportul rutier. În plus, compania a făcut o economie financiară de circa 80.000 lei, lucru care reflectă maniera în care transpunem principiile sustenabilității în operațiuni și rezultate economice concrete.

Conform Planului Strategic Instituțional 2025-2028 pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, una dintre liniile directoare ale politicii europene în domeniul transporturilor vizează echilibrarea modală a sistemului european de transport, prin dezvoltarea prioritară a transportului feroviar şi integrarea intermodală a acestuia cu celelalte moduri de transport. Un procent de 30% din transportul rutier de mărfuri pe distanţe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent trebuind să depăşească 50% până în 2050.

Despre Carmistin The Food Company

Carmistin The Food Company, cu top brand La Provincia pe piața locală, este poziționată în prezent între primii producători de alimente din România. Grupul cuprinde peste 50 companii active în producţia de carne de pasăre și ouă, creșterea porcilor, creșterea bovinelor și în producţia de cereale. Pe parcursul celor două decenii de activitate, compania a dezvoltat și consolidat un model de business complet integrat pe întreg lanțul de producție hrană.