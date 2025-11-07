Pleacă Carrefour din România? Reacția companiei

Recent, publicația Bloomberg a anunțat că unul dintre cei mai mari comercianți din România, Carrefour, a cerut grupului financiar BNP Paribas să caute posibili cumpărători pentru afacerile din România.

- Publicitate -

Ulterior, informația a fost preluată și de presa din România, citând rapoartele investitorilor. Acestea arătau că măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încerederii cosumatorilor, ceea ce afectează consumul.

Astăzi, un oficial al Carrefour România a venit cu noi precizări.

- Publicitate -

”La jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.

Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei. Strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public.

România este o piață cu potențial, care a crescut modele profesioniste de retail, iar relațiile cu comunitățile locale ne confirmă că am făcut alegerea corectă să investim în dezvoltarea companiei pe piața din România.

- Publicitate -

Toate acestea ne oferă suficiente motive să ne poziționăm în continuare ca un actor important pe piața de retail și ca unul dintre principalii inovatori ai acesteia”, a transmis Gilles Ballot, CEO-ul Carrefour România, pentru Știrile Pro TV.