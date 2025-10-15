Care sunt cele mai căutate ocupații în Prahova, potrivit AJOFM

Piața muncii a evoluat în ultimii ani iar în Codul Ocupațiilor din România (COR) apar periodic meserii noi. Dacă, în ceea ce privește ocupațiile noi, COR-ul este updatat permanent, în privința celor vechi, multe ocupații nu mai sunt de actualitate.

Ce ocupații nu mai sunt de actualitate în Prahova

În baza unei solicitări adresate Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova, am aflat câteva dintre ocupațiile care, deși se regăsesc în COR, nu mai sunt de actualitate pentru piața de muncă a județului nostru.

„Cu privire la ocupațiile pentru care nu mai există personal activ în judet, AJOFM Prahova nu deține o evidență oficială, totuși, din analiza tendințelor pieței muncii, se observă o scădere semnificativă a cererii pentru ocupații precum: muncitor necalificat în agricultura tradițională, dactilograf, operator copier documente, telefonist/centralist manual”, au transmis reprezentanții AJOFM Prahova.

Cu alte cuvinte, în Prahova nu mai există solicitare pentru postul de „telefonist”, de exemplu. Și nici „dactilograful” mai are prea multe solicitări, astfel de ocupații fiind deja considerate „perimate”.

Domeniile IT, energie verde și sănătate, la mare căutare în Prahova

Potrivit informațiilor furnizate de AJOFM Prahova, „pe piața muncii în județul Prahova s-au remarcat, în ultimii ani, ocupații noi sau modernizate, care reflectă adaptarea pieței muncii la noile tehnologii și nevoile economiei locale, corespunzătoare domeniilor emergente și digitalizării activităților economice”, precum:

Domeniul IT

specialist în securitate cibernetică COR 252908,

dezvoltator aplicații mobile COR 251206,

analist date COR 251203.

Domeniul energiei verzi și protecția mediului

technician panouri fotovoltaice COR 741220,

specialist managementul deșeurilor COR 325713.

Domeniul sănătății și îngrijirii

îngrijitor persoane vârstnice COR 532201,

asistent personal profesional COR 532901,

technician nutriționist COR 325504.

Domeniul tehnic-industrial

operator imprimare 3D COR 722324,

tehnician mentenanță robotică COR 311515,

specialist automatizări industriale COR 215103.

Domeniul serviciilor sociale și educaționale

consilier dezvoltare personală COR 242324,

mediator școlar COR 531207.

Aceste ocupații sunt cele mai căutate și au cunoscut, în ultima perioadă, o creștere fulminantă datorită adaptării pieței muncii la cerințele respective. Dacă în domeniul IT nu este nicio surpriză, acesta fiind într-o continuă evoluție, se remarcă, în ultima vreme, o cerere mare și o ofertă pe măsură a domeniilor de nutriție și îngrijire persoane vârstnice.

De asemenea, se simte o accelerare a interesului în domeniul energiei verzi și a protecției mediului, tot mai multe companii și persoane fiind interesate de aceste ramuri. Așa cum se observă, și județul Prahova tinde să se ralieze tendinței generale la nivel național, de a crește importanța ocupațiilor din sfera protecției mediului și a energiei regenerabile, ceea ce arată că aceste ocupații vor avea mare succes și în viitor.