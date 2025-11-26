Ploiești-Focșani, integral pe A 7. Se deschide un nou tronson

Joi, 27 noiembrie, se va deschide un nou tronson din A7. Este vorba de o porțiune de 14 km care ocolește Municipiul Buzău. Practic, se va putea circula doar pe autostradă între Ploiești și Focșani. VIDEO la finalul textului.
Asociația Pro Infrastructura notează că din București (Petricani) și până la nord de Focșani șoferii vor avea la dispoziție aproape 192 de kilometri de autostradă continuă.
Tronsonul inaugurat mâine a fost realizat de constructorul turc Nurol și a costat 1,1 miliarde de lei. Lucrările au început în luna martie 2024 și au avut ca termen de finalizare noiembrie 2025.
România a ajuns la aproape 1400 de km de autostrăzi și drumuri expres, din care 100 de km au fost dați în folosință în 2025.