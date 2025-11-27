Scandal pe tema rectificării la Ploiești. TCE a primit peste 3 milioane de lei

O nouă rectificare de buget a fost propusă, joi, în Consiliul Local Ploiești. Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară, însă spiritele s-au încins rapid. TCE a primit peste 3 milioane de lei, cu aproape un milion mai puțin față de propunerea inițială. Momentan, însă, nu se știe dacă Ploieștiul va avea bani pentru spectacolul de artificii sau de drone de sărbători.

Proiectul de rectificare de buget a vizat inițial alocarea a 4 milioane de lei pentru TCE Ploiești și un milion de lei pentru RASP. În plus s-a propus majorarea prevederii pentru sărbătorile de iarnă cu 150.000 de lei, ca urmare a economiilor la capitolul evenimente.

Spiritele s-au încins în momentul în care propunerea viza diminuarea sumelor alocate pentru achiziționarea sălii de box de pe strada Mihai Eminescu, în contextul în care municipalitatea a făcut demersuri pentru amânarea plăților începând de anul viitor.

Criticile au vizat, pe de altă parte, faptul că s-a propus suplimentarea prevederii pentru Sărbătorile de Iarnă cu 150.000 de lei, pentru drone/artificii. Date fiind discuțiile a fost propusă o pauză de consultări care nu a modificat, însă, prea mult situația.

Bani pentru TCE Ploiești

În timpul ședinței, inițial, consilierii social-democrați au propus prorogarea proiectului. Ulterior, după o pauză de câteva minute, s-au propus o serie de amendamente, inclusiv menținerea, momentan, a sumelor alocate pentru achiziția sălii de box.

Prin urmare, după aprobarea amendamentelor, suma alocată pentru TCE s-a diminuat cu aproape un milion de lei.

Prin votul aleșilor locali, TCE va primi aproximativ trei milioane de lei, față de 4 milioane cât era prevederea inițială.

Momentan fără bani pentru drone sau spectacol de artificii

Cât privește suplimentarea prevederii cu 150.000 de lei pentru drone sau spectacolul de artificii, aceasta nu a fost momentan aprobată.

„Eu sper să se adauge la începutul lunii decembrie suma de 150.000 de lei, care ne permite angajamentul pentru drone sau spectacol de artificii.

Deci suma totală investită de Ploiești este de 180.000 de lei pentru evenimentele de sărbători, infinit mai puțin decât orice altă municipalitate reședință de județ, unde vorbim fie de milioane de lei, fie de milioane de euro”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a explicat că deja din suma de 300.000 de lei alocată inițial s-au recuperat aproximativ 270.000 de lei.

Proiectul de rectificare a fost adoptat cu 23 de voturi pentru și două abțineri, din partea consilierilor locali de la România în Acțiune.

