Vlad Oprea revine la conducerea Primăriei Sinaia

Vlad Oprea va reveni la Primăria Sinaia după ce a scăpat de arestul la domiciliu. Edilul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care își anunță întoarcerea în administrația publică locală.

Mesajul lui Oprea: Mă întorc la primărie

Suspendat din funcție în urma unei anchete a procurorilor DNA, Vlad Oprea își va reintra în atribuțiile de primar.

”De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia. Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență. Mulțumesc tuturor celor care au rămas aproape, care au înțeles că binele orașului Sinaia nu poate fi pus pe pauză. De luni, ne întoarcem la treabă cu seriozitate, transparență și încredere!” a transmis primarul Oprea pe Facebook.

A scăpat de arestul la domiciliu din cauza unei erori a procurorului DNA

Reamintim că Vlad Oprea, primarul stațiunii Sinaia, a scăpat de măsura arestului la domiciliu din cauza faptului că procurorul de caz a socotit greșit termenul la care măsura expira și trebuia cerută prelungirea.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA

Reamintim că Oprea este vizat de o anchetă a procurorilor anti-corupție pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, trafic de influenţă în formă continuată şi fals în declaraţiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia. Detalii AICI

Primarul a respins acuzațiile DNA

În tot acest timp, primarul Vlad Oprea a respins acuzațiile procurorilor DNA.

„În plină furtună mediatică este greu, pentru orice cetățean de bună-credință, să distingă adevărul, să separe minciunile, dezinformările și exagerările de adevăr. Foarte greu sau imposibil. Personal, nimic nu este nou. Am mai trecut prin asta, știu cum arată o execuție la nivel mediatic, în România. Deoarece ne aflăm într-un proces de cercetare, nu pot face prea multe comentarii, dar nici nu aș vrea ca lipsa mea de reacție să fie interpretată ca o dovadă a vinovăției. Pentru că:

1 – Nu am comis niciuna dintre faptele de care sunt acuzat, iar asta se va demonstra în timp. Cu fapte, nu cu zgomot.

2 – În mandatele mele de primar, am pus întotdeauna Sinaia pe primul loc, am arătat ca și în România se poate!

3 – Cu cât parada este mai mare, cu atât realitatea este mai distorsionată.

4 – Voi face toate demersurile legale necesare pentru a se confirma nevinovatia mea, in cadrul dosarului de urmarire penala si in fata organelor judiciare competente, in cadrul procedural prevazut de lege

5 – Aceasta campanie mediatica nu are legătură cu realitatea si nu urmărește informarea publică a populatiei, ci satisfacerea unor interese sau a unor grupuri de interese.

Pe parcursul derularii anchetei penale, voi colabora pe deplin cu organele de urmarire penală in vederea evidentierii nevinovăției mele. Am raspuns prompt si cu onestitate la toate solicitările organelor de urmarire penală , la fel cum o voi face si de aici incolo.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine și de familia mea în aceste momente dificile”, a transmis Vlad Oprea.