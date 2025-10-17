Vlad Oprea scapă, dintr-o eroare, de arestul la domiciliu

Vlad Oprea, primarul stațiunii Sinaia, a scăpat de măsura arestului la domiciliu din cauza faptului că procurorul de caz a socotit greșit termenul la care măsura expira și trebuia cerută prelungirea. Procurorul de caz a depus cererea de prelungire cu o zi întârziere, astfel că Tribunalul Bucureşti a fost nevoit să respingă solicitarea.

Eroarea aparține procurorului de caz din cadrul DNA, care a calculat greșit termenul până la care putea fi cerută prelungirea arestului.

Acesta a calculat greșit data până la care putea cere instanței prelungirea măsurii arestului la domiciliu, însă, legal, putea să mai stea în arest la domiciliu încă o lună. Pentru că, inițial, a fost plasat sub control judiciar 3 luni, a încălcat măsura controlului judiciar întâlnindu-se cu viceprimarul, a fost plasat în arest preventiv timp de 2 luni, iar mai apoi în arest la domiciliu alte 3 luni.

Vlad Oprea, primarul din Sinaia, este urmărit penal pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, abuz în serviciu, fals în declaraţiile de avere și spălare de bani. Dacă rămâne această decizie definitivă, se poate întoarce la Primăria Sinaia, pentru că nu ar mai avea nicio obligație de respectat, notează observatornews.ro.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată.