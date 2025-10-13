De ce nu-i încetează mandatul lui Vlad Oprea, primarul din Sinaia

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a fost suspendat din funcție după ce a intrat în vizorul organelor de anchetă. Potrivit Prefecturii Prahova, cel puțin deocamdată, edilului nu-i poate înceta mandatul.

Primarul este suspendat

În acest an, Vlad Oprea a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, apoi a fost arestat preventiv pentru că a încălcat restricțiile. Ulterior, primarul din Sinaia a fost plasat în arest la domiciliu.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Prefecturii Prahova au transmis că, în prezent, primarul Oprea este doar suspendat din funcție.

În ceea ce privește procedura încetării mandatului, aceasta nu a fost demarată pentru că perioadele de suspendare a mandatului nu se cumulează.

Prefectura Prahova precizează că acest lucru a fost transmis și de Ministerul Dezvoltării, ca instituție emitentă a Codului Administrativ.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA

Reamintim că Oprea este vizat de o anchetă a procurorilor anti-corupție pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, trafic de influenţă în formă continuată şi fals în declaraţiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia. Detalii AICI

Primarul a respins acuzațiile DNA

În tot acest timp, primarul Vlad Oprea a respins acuzațiile procurorilor DNA.

„În plină furtună mediatică este greu, pentru orice cetățean de bună-credință, să distingă adevărul, să separe minciunile, dezinformările și exagerările de adevăr. Foarte greu sau imposibil. Personal, nimic nu este nou. Am mai trecut prin asta, știu cum arată o execuție la nivel mediatic, în România. Deoarece ne aflăm într-un proces de cercetare, nu pot face prea multe comentarii, dar nici nu aș vrea ca lipsa mea de reacție să fie interpretată ca o dovadă a vinovăției. Pentru că:

1 – Nu am comis niciuna dintre faptele de care sunt acuzat, iar asta se va demonstra în timp. Cu fapte, nu cu zgomot.

2 – În mandatele mele de primar, am pus întotdeauna Sinaia pe primul loc, am arătat ca și în România se poate!

3 – Cu cât parada este mai mare, cu atât realitatea este mai distorsionată.

4 – Voi face toate demersurile legale necesare pentru a se confirma nevinovatia mea, in cadrul dosarului de urmarire penala si in fata organelor judiciare competente, in cadrul procedural prevazut de lege

5 – Aceasta campanie mediatica nu are legătură cu realitatea si nu urmărește informarea publică a populatiei, ci satisfacerea unor interese sau a unor grupuri de interese.

Pe parcursul derularii anchetei penale, voi colabora pe deplin cu organele de urmarire penală in vederea evidentierii nevinovăției mele. Am raspuns prompt si cu onestitate la toate solicitările organelor de urmarire penală , la fel cum o voi face si de aici incolo.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine și de familia mea în aceste momente dificile”, a transmis Vlad Oprea.