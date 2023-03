Mesaj pentru cei care nu cred în războiul din Ucraina: priviți aceste imagini!

Frică, confuzie, disperare… Nu vom uita niciodată acea „neagră” joi, 24 februarie 2022, care a început pentru fiecare ucrainean cu cuvintele „trezește-te, a început războiul”. De atunci, viața noastră s-a schimbat la înainte și după: primul semnal alarma aeriana, primele explozii si primele pierderi ale aparatorilor nostri… Si de asemenea nopți reci „crude” în subsoluri, ascultând fiecare sunet, urmărirea știrilor 24 de ore pe zi.

Acest text este semnat de jurnalista Lydia Nesterenko, care s-a refugiat în Prahova la începutul războiului, apoi a revenit acasă, în Ucraina

Este chiar înfricoșător să-ți amintești de primele zile, de invazia pe scară largă, lacrimile apar imediat în ochi. Da suntem perseverenti, în ciuda durerii și a anxietății constante pentru fiecare minut al vieții noastre, pentru că suntem ucraineni!

Știm ce reprezintă și vom rezista până la sfârșit. Dar acesta data nemiloasă, 24 februarie, a lăsat pentru totdeauna urme adanci în sufletul fiecărei persoane. Este important ca din primele zile ale invaziei pe scară largă a rușilor, conducerea orașului și a comunități conduse de primarul Volodymyr Moskalenko a rămas la locurile de muncă 24/7 și fiecare și-a îndeplinit sarcinile care i-au fost atribuite, sau altele care au apărut în plus.

Să trecem la datele statistice. În perioada 24 februarie 2022 – 21 februarie 2023 în comunitatea Korosten au fost emise 589 de semnale de raid aerian, dintre care 32 de la începutul acestui an.

Pe teritoriul comunității au fost efectuate 14 atacuri cu bombe aeriene și rachete în timpul agresiunii Federației Ruse. Din păcate, civili au fost răniți (5 persoane), iar o persoană a murit.

Primul atentat de la Korosten a fost deja înregistrat pe 25 februarie 2022, apoi una dintre instalațiile de infrastructură a fost avariată. Cel mai masiv bombardament, cu cele mai semnificative consecințe pentru Comunitatea Korosten a fost atacul cu de avioanele rusești de pe 6 martie 2022 de pe St. Kovelska.

În acea noapte groaznică, bombe au fost aruncate într-o clădire rezidențială si drept urmare 12 clădiri au fost distruse, infrastructura și blocurile de apartamente care se află în apropiere au fost avariate.

Citește și Cum sunt ajutați ucrainenii care au fugit din calea războiului

Cel mai groaznic lucru este că Andriy Tomchuk, un omulet din Korosten (pe atunci avea 2 ani) a avut de suferit. Ambele picioare i-au fost rupte intr-un atac aerian, iar acum băiatul foloseste proteze pentru a merge și se află în străinătate pentru tratamente.

Rușii au lovit comunitatea noastră cu drone kamikaze iraniene, dar acestea au fost doborâte la apropierea de Korosten. În timpul anului războiuluide obiective au fost avariate pe teritoriul comunității Korosten: întreprinderi, instituții și organizații, indiferent de forma de proprietate.

În ceea ce privește obiectele avariate de loviturile aeriene au fos 275 de avarii. Costul total al daunelor este de aproximativ 43.890.945 grivne.

Dintre obiectivele avariate enumeram: institutii de invatamant general si de specialitate – 4, instituţii invataman prescolar – 2, unităţi de îngrijire a sănătăţii – 1, facilităţi sportive – 1, facilitate din sfera de cultură – 1, infrastructură auto – 1, infrastructură șinele de cale ferată – 2, instalații de alimentare cu căldură – 11, instalații de alimentare cu apă – 1, clădiri administrative – 9, clădiri rezidențiale private – 198 au fost afectate, 12 dintre ele au fost distruse.

Din 24 februarie 2022 si până în 21 februarie 2023 specialiştii Serviciului de Stat de Urgenţă au efectuat 20 de deplasări pentru incidente de atac aerian. Le mulțumim salvatorilor pentru munca depusa!

În comunitatea Korostensk, au fost instalate semnale de alarmă aeriană: 16 sirene electrice care acoperă 90% din teritoriul orașului. Dintre ele, 6 lucrează în regim automat, celelalte 10 sunt instalate la întreprinderi, instituții și organizații și sunt pornite în regim manual. De asemenea, pentru a alerta orașul Este implicat KP KRM „TO „Korostenmedia” (canalul local Korosten TV și unda radio 107.5 Korosten FM).

De asemenea, pe teritoriul comunității a fost pregătite și amenajate adăposturi pentru protectia civililor. În special, acestea sunt structuri de protecție din clasa a treia – 23 dintre ele au fost construite în vremea cand URSS se afla pe teritoriul nostrum, iar 198 au foat amenajatein subsoluri sau construite în clădiri înalte. Dintre acestea, aproximativ 90% corespund tuturor cerințelor și servesc la protejarea populației locale.

Fiecare dintre noi își amintește primele zile ale invaziei, când a avut comunitatea Korosten a suferit lovituri aeriene. Atunci bărbații din localitate, și-au trimis soțiile, copiii și mamele în locuri mai sigure (în străinătate sau vestul Ucrainei).

Deci, în termeni procentuali, de la începutul invaziei la scară largă 60% dintre locuitorii comunității Korosten au plecat. Dintre ei prin transportul feroviar aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate, peste 30.000 cu transportul rutier. Locuitorii din Korosten au început să se întoarcă în mai-iunie 2022, când situația era puțin mai stabila.

Cu toate acestea, pe tot parcursul războiului, comunitatea Korosten acceptă în mod activ persoane strămutate intern, care părăsesc puncte „fierbinte” sau teritorii ocupate. La 20 februarie a anului curent în Korosten numărul persoanelor strămutate care au fost înregistrate era de 2.900 de persoane.

În ciuda tuturor dificultăților cu care s-au confruntat, în primăvara anului trecut locuitorii din Korosten au început să isi îmbunătățească treptat viata (au apărut magazine de produse alimentare, medicamente in farmacii, unele instituții au început să funcționeze, etc.) Scolari şi preşcolari s-au întors la instituţiile lor de învăţământ (desigur, cu condiția să existe adăpost). Cu toate acestea, un anumit număr de elevi ai comunității Korosten rămân încă în străinătate: este vorba de 21 de profesori și 1240 de copii.

Din 4 aprilie, transportul public a început să se reia treptat în Korosten, acesta fiind suspendat din 24 februarie. Războiul și puterea iubirii nu ne-au speriat, pentru că de la 24 februarie anul trecut până la 21 februarie în anul curent, 661 de casatoii au fost înregistrate în departamentul Korosten al Centrului Administrativ de Stat al Ucrainei.

În 2022, am trăit multe: am învățat să ne împărțim timpul pentru a ne adaposti in cel mai scurt timp, ne-am obișnuit cu întunericul constant (datorită întreruperilor de electrivitate programate zilnic); am învățat să distingem după sunet ce zboară spre noi; am dormit îmbrăcati și încălțati în caz că trebuia să alergam urgent catre adăpost în miezul nopții; toti am ramas fermi in fata atacurilor masive cu rachete organizate de un stat terorist. Noi ne-am ajustat viața la noile condiții de război si datorită acestui fapt am devenit mai puternici. Și suntem, de asemenea, infinit recunoscători apărătorilor noștri care și-au riscat viața pentru a ne asigura un viitor pașnic. Datorită rezistenței si curajului lor avem acum ocazia să trăim.

Nu există nicio îndoială că în curând pământul ucrainean va fi eliberat de rușii ocupanți și tara va începe să înflorească ca înainte, pe timp de pace. Și Victoria va veni. Atat de mult asteptata Victorie…

FOTO

1 de 6

Versiunea în limba ucraineană a articolului:

ХРОНІКА ВІЙНИ: КОРОСТЕНСЬКА ГРОМАДА

Страх, розгубленість, відчай… Ми ніколи не забудемо той «чорний» четвер 24

лютого 2022 року, який у кожного українця розпочався зі слів «прокидайся,

почалася війна». Відтоді наше життя змінилося на до та після: перший сигнал

повітряної тривоги, перші вибухи та перші втрати наших захисників… А також

«сирі» холодні ночі у підвалах, прислуховування до кожного звуку,

відслідковування новин 24 години на добу. Навіть страшно згадувати ті перші

дні повномасштабного вторгнення, одразу з’являються сльози на очах. Та, ми

вистояли, попри біль і постійну тривогу за кожну хвилину свого життя, тому що

ми – українці! Ми знаємо, за що ми стоїмо і будемо стояти до кінця. Але ця

безжалісна дата, 24 лютого, назавжди залишила осад в душі кожної людини.

Важливо, що з перших днів повномасштабного вторгнення росіян керівництво

міста та громади на чолі з міським головою Володимиром Москаленком

залишалися на своїх робочих місцях 24/7 і кожен виконував доручені йому

обов’язки, і ті, які виникали додатково.

Згадаймо ж, як проживала або виживала у «воєнний 2022 рік» Коростенська

громада. Перейдемо до статистичних даних.

В період з 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року у Коростенській громаді

прозвучало 589 сигналів повітряної тривоги, з них 32 з початку цього року.

По території громади було завдано 14 авіаційних бомбових та ракетних ударів

за час агресії російської федерації. На жаль, були поранені цивільні особи (5

осіб), одна людина загинула.

Перше бомбардування у Коростені було зафіксовано вже 25 лютого 2022 року,

тоді постраждав один із об’єктів інфраструктури.

Наймасованішим бомбардуванням з найзначущими наслідками для

Коростенської громади став бомбовий удар російськими літаками 6 березня

2022 року по вул. Ковельській. В ту жахливу ніч бомби було скинуто в житловий

сектор, як наслідок зруйновано 12 будинків, постраждали чимало об’єктів

інфраструктури і багатоквартирних будинків, які розташовані поряд.

Найстрашніше те, що маленькому коростенцю Андрію Томчуку (йому було тоді

2 рочки) від авіаудару відірвало обидві ніжки, нині ж хлопчик пересувається на протезах і знаходиться за кордоном.

Вдарили росіяни по нашій громаді й іранськими дронами-камікадзе, але їх було

збито ще на підльоті до Коростеня.

За рік війни на території Коростенської громади було пошкоджено 57

підприємств, установ та організації незалежно від форми власності.

Щодо пошкоджених від авіаударів об’єктів в цілому, їх налічується 275.

Загальна вартість збитків складає приблизно 43 млн 890 тис 945 грн. З них

пошкоджені: загальноосвітні та спеціалізовані навчальні заклади – 4, дошкільні

заклади – 2, об’єкти сфери охорони здоров’я – 1, об’єкти спорту – 1, об’єкти

сфери культури – 1, автомобільна інфраструктура – 1, інфраструктура

залізничних шляхів – 2, об’єкти теплопостачання – 11, об’єкти водопостачання –

1, адміністративні будівлі – 9, приватні житлові будинки – постраждало 198, з

них зруйновано 12.

Від 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року на місця «прильотів»

фахівцями ДСНС було здійснено 20 виїздів. Ми дякуємо рятувальникам за їх

працю!

У Коростенській громаді облаштовано оповіщувачі сигналу повітряної тривоги:

16 електросирен, які покривають 90% території міста. З них 6 працюють в

автоматичному режимі, інші 10 встановлені на підприємствах, установах та

організаціях і вмикаються в ручному режимі. Також для оповіщення міста

задіяно КП КРМ «ТО «Коростеньмедіа» (місцевий канал Коростень ТБ і

радіохвиля 107.5 Коростень ФМ).

На території громади підготовлено і облаштовано також укриття цивільного

захисту. Зокрема, це захисні споруди третього класу – 23 (побудовані в часи

СРСР на території промислових підприємств) та підвальні приміщення,

побудовані у багатоповерхівках – 198. З них приблизно 90% відповідають усім

вимогам і слугують для захисту місцевого населення.

Кожен з нас пам’ятає перші дні вторгнення, коли у Коростенській громаді було

дуже «гучно» від авіаційних ударів. Тоді місцеві чоловіки за можливості

відправляли своїх жінок, дітей та мам у більш безпечні місця (за кордон або на

західну Україну).

Отож, якщо розглядати у відсотках, на початку повномасштабного вторгнення із

Коростенської громади виїхали 60% мешканців. З них залізничним транспортом

евакуювалися приблизно 8 тисяч осіб, автомобільним транспортом понад 30 тисяч

осіб. Повертатись назад коростенці почали у травні-червні 2022 року, коли ситуація трохи

стабілізувалася.

Однак, протягом усього воєнного часу Коростенська громада активно приймає

внутрішньо переміщених осіб, які виїжджають з «гарячих» точок або

окупованих території. Так, станом на 20 лютого поточного року у Коростені

зареєстровано 2900 осіб із числа переселенців.

Попри усі труднощі, з якими ми стикнулися, навесні минулого року життя

коростенців почало поступово налагоджуватись (в магазинах з’являлися

продукти харчування, в аптеках ліки, запрацювали деякі установи тощо). З

часом школярі та дошкільнята повернулися до своїх навчальних закладів

(звісно, за умови наявності укриття). Однак, певна кількість учасників освітнього

процесу Коростенської громади досі залишаються за кордоном: це 21 вчитель

та 1240 дітей.

З 4 квітня у Коростені почав поступово відновлюватися рух громадського

транспорту, оскільки з 24 лютого його було припинено.

Не злякала війна і силу кохання, адже з 24 лютого минулого року по 21 лютого

поточного року у Коростенському відділі ДРАЦСу було зареєстровано 661

шлюб. Активно одружувалися і військовослужбовці.

За 2022 рік ми пережили багато: навчилися розподіляти свій час, аби встигнути

до комендантської години; звикли до постійної темряви (через дотримання

світломаскування); переживали екстрені та аварійні вимкнення електроенергії;

навчилися розрізняти по звуку, що до нас летить; спали одягнені і обуті у разі,

якщо потрібно терміново бігти посеред ночі до укриття; стійко вистояли усі

масовані ракетні атаки, які влаштовує держава-терорист. Ми підлаштували своє

життя до нових умов воєнного часу, завдяки чому стали сильніші і витриваліші.

А ще ми безмежно дякуємо нашим захисникам, які ціною власного життя

виборюють наше мирне майбутнє. Завдяки вашій стійкості, витривалості,

мужності та відвазі ми зараз маємо можливість жити.

Немає сумнівів, що незабаром українська земля звільниться від російських

окупантів і почне процвітати як раніше, у мирний час. І буде перемога. Така

довгоочікувана Перемога…