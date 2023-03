Cum sunt ajutați ucrainenii care au fugit din calea războiului

Observatorul Prahovean publică un nou articol semnat de jurnalista Lydia Nesterenko, care s-a refugiat în Prahova timp de aproape trei luni, apoi a revenit acasă. Astăzi, Lydia scrie despre un centru de voluntariat pentru asistență reciprocă.

Există un centru de voluntariat în Zhytomyr unde lucrează persoanele strămutate. Ei ajută alte persoane strămutate să se stabilească într-un loc nou.

Centrul de ajutor reciproc din Jytomyr există încă din primele zile ale invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, a declarat fondatorul său Olga Stakhivska.

La început, au sprijinit pe toți cei care au aplicat, iar acum – pe cei care au cea mai mare nevoie și, în special, persoanele strămutate, spune femeia. Potrivit ei, la început a lucrat singură, ajutând locuitorii din Zhytomyr să plece în străinătate. Apoi s-au alăturat alți voluntari.

Au distribuit bunuri umanitare de la colegii voluntari locali și străini. Spune că la început au ajutat pe toată lumea, iar apoi au decis să se concentreze asupra familiilor cu mulți copii, familiilor cu copii sau adulților cu dizabilități și asupra imigranților.

Înșiși voluntarii noștri au mers în apartamentele și căminele unde s-au stabilit imigranții, unde nu aveau nici lingură, nici furculiță, nici farfurie, adică absolut nimic. Și așa am început să mobilizăm oamenii pentru a-i ajuta pe toți cei care putem.”

Mai târziu, cei ajutati au început să se alăture echipei de voluntari.

Nataliya Tkachuk – din satul Blagodatne, lângă Chornobayivka, regiunea Herson. În septembrie 2022, din cauza bombardării constante a teritoriului ocupat atunci, ea și două dintre rudele ei și-au părăsit casele dărăpănate și au venit la Jytomyr cu copiii lor, luând cu ei o valiză cu bunuri pentru toată lumea.

„Am venit la Jhytomyr din întâmplare”, spune Nataliya Tkachuk. „Nu avem prieteni sau rude aici. S-a întâmplat că aici ne așteaptă o colibă mică, în care locuim acum. Suntem nouă – eu, sora mea, soția fratelui soțului meu și copiii noștri. Ne-am mutat într-o casă complet goală. Am dormit pe podea.”

O săptămână mai târziu, noua lor casă avea mobilier, vase și mâncare. Au primit totul de la centrul de voluntari Jhytomyr pentru ajutor reciproc pentru persoanele strămutate, spune Nataliya. Mai târziu, ea și rudele ei au început să lucreze în acest centru și să ajute oameni ca ei.

„Când vin oameni care, ca și noi, au fost nevoiți să-și părăsească casele din cauza războiului și spun cu lacrimi în ochi că nu au ce să se îmbrace, atunci ne simtim alaturi de ei. Îi liniștim și loe spunem că noi înșine am trecut prin asta in urma cu sase luni. Le cerem să ne spună de ce au nevoie și ii ajutam cât de mult putem”, spune Nataliya Tkachuk.

Kateryna Brydchenko s-a mutat la Jhytomyr din Bakhmut. Ea, ca și Natalya, lucrează la centru.

„Am venit la Jytomyr în septembrie”, spune Kateryna, „pentru că mama mea este de aici. Atunci am venit prima dată la centrul pentru ajutor, am luat tot ce aveam nevoie pentru mine și pentru copiii mei și, mai târziu, am decis să mă alătur și eu ca voluntary. Totusi nu va fi ca acasă. Un copil merge la școală, celălalt merge la grădiniță, iar eu sunt aici a centru. La început veneam o dată sau de două ori pe săptămână. Acum sunt aici aproape în fiecare zi.”

Ucrainenii se unesc și se ajută unii pe alții și cred sincer în Victorie!

Волонтерський центр взаємодопомоги

В Житомирі діє волонтерський центр, де працюють переселенці. Вони допомагають таким, як вони самі внутрішньо переміщеним особам облаштуватися на новому місці. Волонтерський центр взаємодопомоги у Житомирі існує із перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України, розповіла його засновниця Ольга Стахівська.

Спершу підтримували всіх, хто звертався, а зараз – тих, хто потребує найбільше і, зокрема, переселенців, каже жінка. З її слів, спочатку вона працювала одна, допомагала житомирянам евакуюватися за кордон. Потім приєдналися інші волонтери. Вони розподіляли гуманітарні вантажі – від місцевих та іноземних колег-волонтерів. Каже, допомагали спершу всім, а потім вирішили сконцентрувалися на багатодітних родинах, сім’ях, у яких є діти чи дорослі з інвалідністю, і на переселенцях.

„До проєкту долучилися багато житомирян, які допомагають всім, чим можуть, – каже Ольга Стахівська. – Хтось приносить посуд, бо приїжджає чимало переселенців, хто інші речі. Наші волонтери самі заїжджали у квартири, гуртожитки, куди заселялися переселенці, де не було ані ложки, ані вилки, ані тарілки, тобто абсолютно нічого. І ми таким чином почали гуртувати людей, щоб допомогти всім, чим можемо”.

Згодом до волонтерської команди почали долучатися переселенці.

Наталія Ткачук – із села Благодатне, що поблизу Чорнобаївки на Херсонщині. У вересні 2022 року через постійні обстріли на той момент окупованої території вона та ще дві її родички залишили свої напівзруйновані будинки та із дітьми приїхали до Житомира, взявши із собою одну валізу речей на всіх.

„Ми приїхали до Житомира досить випадково, – розповідає Наталія Ткачук. – У нас тут немає ні знайомих, ні родичів. Сталося так, що нас тут чекала маленька хатинка, в якій ми зараз живемо. Нас дев’ятеро – я, моя сестра, дружина брата мого чоловіка і наші діти. Ми вселилися у зовсім порожній будинок. Спали на підлозі”.

Через тиждень у їхній новій оселі були і меблі, і посуд, і їжа. Все отримали у житомирському волонтерському центрі взаємодопомоги для переселенців, каже Наталія. Згодом вона та її рідні почали в працювати в цьому центрі і допомагати таким, як самі.

„Коли приходять люди, яким як і нам через війну довелося покинути свої домівки, і кажуть зі сльозами на очах, що їм нема у що взутися, нема у що одягнутися, то ми їм дуже співчуваємо. Ми їх заспокоюємо і відповідаємо, що самі такі були пів року тому і теж пройшли через це. Ми їх просимо, щоб казали, що їм потрібно і допомагаємо, чим можемо”, – каже Наталія Ткачук.

Катерина Бридченко переселилася до Житомира із Бахмута. Вона, як і Наталя, працює у центрі.

„Я до Житомира приїхала у вересні, – каже Катерина, – бо моя мама звідси родом. Тоді і прийшла перший раз у центр за допомогою, взяла все потрібне і собі, і дітям, а згодом сама вирішила приєднатися до волонтерства. Вдома ж не буду сидіти. Одна дитина – до школи йде, друга – у дитсадок. А я сюди. Спочатку один-два рази на тиждень приходила. Тепер майже кожний день тут”.

Українці гуртуються та допомагають одне одному і щиро вірять у Перемогу!