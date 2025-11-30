Cum arată iluminatul festiv din centrul Ploieștiului

În această seară au fost aprinse luminițele festive din Ploiești. 4 copii au apăsat „butonul magic” și au dat startul Târgului de Crăciun de la Ploiești.

Înainte de aprinderea lor, Filarmonica Ploiești a susținut un mini-concert care a marcat începutul „Republicii lui Moș Crăciun”.

Tot în această seara vor avea loc concerte live, susținute de către Charlene, Amme și Zdob și Zdub.

Cei prezenți se pot bucura, pe lângă patinoar, care este momentan închis din cauza ploii, de roata panoramică de 34 de metri, Orășelul Copiilor și de zona de food.

Cum arată luminițele festive din Ploiești:

Observatorul Prahovean a transmis LIVE momentul în care au fost aprinse luminițele festive. Îl puteți urmări mai jos: