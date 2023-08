Cine concertează la Festivalul Jazz on the Rooftop 2023 de la Ploiești (I)

Observatorul Prahovean, în parteneriat cu Filarmonica Paul Constantinescu, publică un serial dedicat artiștilor care vor urca pe scena ediției din acest an a Festivalului Jazz on the Rooftop care se va desfășura la Ploiești în perioada 25-27 august.

Iată cine va concerta în prima zi a festivalului de jazz:

Trupa Zoom – vineri 25 august, ora 19:0

Un grup tânăr și ambițios de artiști cu o pasiune profundă pentru muzică. Componența trupei include pe Andrei Frîncu la contrabas, Cristian Duca la clape, Aurelian Despa la percuție, Leonard Stoica la tobe și Lăcrămioara Bradoschi ca solist vocal. Cunoscuți sub numele de Trupa Zoom, au fost aclamați de critici ca fiind una dintre cele mai talentate trupe din Ploiești.

Trupa Zoom a avut concerte remarcabile în cadrul Festivalului „Jazz on the Rooftop”, în edițiile 2018, 2019 și 2020. Aceștia au colaborat cu diverse nume sonore în cadrul preambulului sau evenimentelor conexe „Ploiești Jazz Festival”. De asemenea, au oferit momente muzicale memorabile la numeroase evenimente private, atât în țară, cât și în străinătate.

În această ediție, Trupa Zoom îi va avea ca invitați pe talentatul chitarist Vlad Crânganu și pe maestrul saxofonului și clarinetului, Zefir Brezeanu.

Aleka Potinga Quartet – vineri 25 august, ora 21:00.

Aleka este o muziciană versatilă: vocalistă, violoncelistă, compozitoare și textieră. S-a născut în România și de peste zece ani este stabilită în Dublin, Irlanda. A studiat muzica mai bine de 20 de ani, fiind dublu licențiată magna cum laude în muzica clasică, specializarea violoncel, la Universitatea de Muzica din București si în interpretare vocală, jazz, la Newpark Music Centre, Dublin.

De când s-a stabilit în Dublin, Aleka și-a făcut un binemeritat nume pe scena jazzului, cântând recent cu unii dintre cei mai renumiti muzicieni irlandezi: Tommy Halferty, Ronan Guilfoyle, Michael Buckley, Kevin Brady, Dave Redmond și Izumi Kimura. Aleka a lansat EP-ul de debut Aleka în 2016 și albumul de debut Person I Knew în 2019, ambele primind o recenzie de 4 stele în The Irish Times. Aleka este lector de jazz în Dublin City University și director artistic al DCU Jazz Choir.

Abordarea trupei are la bază tradiționalul cvartet de jazz vocal, aducând totodată influențe cât mai diverse: de la începuturile jazzului, muzica pop, la folclorul românesc împletit cu armonie de jazz contemporan. Noul ei EP, intitulat Romania: Songs of Love and Longing, va fi lansat în vara anului 2023 cu o trupă stelară: Chris Guilfoyle la chitară, Barry Donohue la bas și Matthew Jacobson la baterie.

Aleka este încântată să-și aducă in România cvartetul pentru prima dată după ce au promovat deja jazzul românesc în Irlanda. Concertul va cuprinde reluări imaginare ale cântecelor populare românești, jazz românesc, compoziții originale și standarde de jazz rearanjate din cea mai recentă lansare, Romania: Songs of Love and Longing și nu numai.

De unde poți cumpăra bilete la festival

Bilete Fizice:

Acces general/zi (adulți): 100 lei

Pensionari: 70 lei

Elevi/Studenți: 50 lei

Bilete Virtuale:

Abonament 3 zile: 45 lei (exclusiv online)

Acestea pot fi achiziționate atât de la Casa de Bilete a Filarmonicii, cât și online pe filarmonicaploiesti.ro și entertix.ro. Biletele zilnice la prețuri reduse pentru elevi, studenți sau pensionari pot fi achiziționate exclusiv de la Casa de Bilete a Filarmonicii.

Toate concertele din cadrul Jazz on the Rooftop VI vor fi transmise integral live pe Virtual Concert Hall. Biletele virtuale pot fi achiziționate exclusiv de pe virtualconcerthall.ro.