Concurs! Câștigă o invitație dublă la festivalul „Jazz on the Rooftop” din Ploiești

Așteptăm răspunsurile, cu numele dvs. și un telefon de contact, pe adresa de mail redactie@observatorulph.ro, până pe data de 24 august, ora 12:00, cu mesajul ”JAZZ”

Câștigătorii vor fi anunțați telefonic cum pot inttra în posesia premiului.

Ediția a VI-a a Jazz on the Rooftop este aproape aici! Unul dintre cele mai apreciate evenimente din Ploiești revine în această vară, în perioada 25-27 august.