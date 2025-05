O familie lăsată pe drumuri, după ce o rudă le-a incendiat casa

O familie din satul prahovean Pietriceaua a rămas sub cerul liber după ce, în dimineața de 5 mai, locuința le-a fost mistuită de flăcări. Ce-i și mai trist e faptul că patru oameni, printre care și o femeie trecută de 80 de ani, au rămas fără locuință tocmai din cauza nepotului bătrânei, cel care, a transmis Poliția, a dat foc imobilului.

- Publicitate -

Pompierii prahoveni au intervenit luni, 5 mai în satul Pietriceaua din comuna Brebu pentru a stinge incendiul care a cuprins locuința familiei Petre. După stingerea focului, concluzia salvatorilor a fost una cutremurătoare: focul a fost pus intenționat.

În casa cu pricina locuiau cinci persoane, printre care și Marian Petre, fratele bărbatului de 31 de ani, suspectat că a a dat foc locuinței.

Mama celui care a incendiat casa a suferit arsuri

Acesta a povestit că, în urma tragediei, dincolo de faptul că întreaga familie a rămas pe drumuri, o femeie de 53 de ani, mama acestuia și a individului de 31 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, a a suferit arsuri de gradul I pe 15% din suprafața corporală. Femeia a fost asistată la fața locului și transportată ulterior la spital.

- Publicitate -

Citește și: Cine a incendiat casa de la Pietriceaua

„A făcut o criză de epilepsie”

„Nu știu ce a fost în mintea lui ( n.red. a fratelui) de a pus focul. A făcut o criză de epilepsie, am încercat să îl ajutăm. Și-a revenit, a început să amenințe, iar apoi a incendiat casa. Am sunat la 112, au venit pompierii, poliția… Pe fratele meu l-au încătușat și a fost internat forțat la Spitalul de Psihiatrie Voila. Mama, din păcate, a ajuns la spital cu arsuri. Eu, bunica și un unchi am reușit să ne salvăm. Acum stăm care pe unde putem. Nu am reușit să recuperăm mai nimic. Casa a ars ca o torță, au mai rămas doar pereții”, ne-a povestit, cu vocea stinsă, Marian Petre.

Atât de multă durere într-o singură privire

Proprietarea locuinței, Elena Petre, o femeie de 83 de ani, stă si astăzi și privește în tăcere ruinele a tot ce a clădit o viață întreagă. În doar câteva clipe, flăcările violente au transformat munca, amintirile și căminul ei într-o grămadă de cenușă. E atât de multă durere într-o singură privire, mai ales că bunica știe că cel care a lăsat-o sub cerul liber e chiar nepotul pe care l-a crescut cu atât drag.

Pentru a-și reface casa, membrii familiei Petre au acum nevoie de toți oamenii buni aproape. Oameni cu suflet, care să nu rămână indiferenți la drama prin care trec aceste persoane. Oameni dispuși să îi ajute cu bani sau materialele de construcții atât de necesare refacerii imobilului pe care, zeci de ani, familia Petre l-a considerat „acasă”

- Publicitate -

Toți cei care vor să ajute această familie năpăstuită pot face o mică donație în contul proprietarei locuinței, Elena Petre.

IBAN: RO94CECEC001946367512411 (titular Petre Elena)

„Cu privirea spre cer și încredere în Dumnezeu, găsim puterea de a merge mai departe, pentru că atunci când nu mai ai nimic, credința rămâne totul”, a mai transmis, cu durere în glas și suflet, Marian Petre, fratele individului care a incendiat locuința propriei familii.