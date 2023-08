Ultimele bilete la „Jazz on the Rooftop”, festivalul „la înălțime” din Ploiești

Doar câteva bilete mai sunt disponibile pentru festivalul „la înălțime” – Jazz on the Rooftop, organizat de Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. Evenimentul va avea loc în perioada 25-27 august pe terasa Primăriei Ploiești.

- Publicitate -

„Jazz on the Rooftop”, festivalul „la înălțime” la propriu și la figurat organizat pentru al șaselea an consecutiv de Filarmonica „Paul Constantinescu” este la doar câteva bilete distanță de SOLD OUT.

Atmosfera conferită de energia pozitivă, devenită deja binecunoscută publicului larg, și line-up-ul excepțional au făcut la biletele să se vândă aproape în totalitate în foarte scurt timp.

Ultimele bilete!

Bilete Fizice:

Acces general/zi (adulți): 100 lei

Pensionari: 70 lei

Elevi/Studenți: 50 lei

Bilete Virtuale:

Abonament 3 zile: 45 lei (exclusiv online)

Acestea pot fi achiziționate atât de la Casa de Bilete a Filarmonicii, cât și online pe filarmonicaploiesti.ro și entertix.ro. Biletele zilnice la prețuri reduse pentru elevi, studenți sau pensionari pot fi achiziționate exclusiv de la Casa de Bilete a Filarmonicii.

Toate concertele din cadrul Jazz on the Rooftop VI vor fi transmise integral live pe Virtual Concert Hall. Biletele virtuale pot fi achiziționate exclusiv de pe virtualconcerthall.ro.

Filarmonica ploieșteană v-a pregătit, 25-27 august, cu o nouă ediție plină de muzică și energie pozitivă!

- Publicitate -

Terasa sediului Primăriei Municipiului Ploiești se va transforma într-o scenă magică, unde vibrațiile muzicale și rafinamentul jazz-ului se împletesc pentru a vă oferi trei zile de neuitat. Iubitorilor acestui gen musical li s-au pregătit trei seri cu muzică de cea mai înaltă calitate, sub cerul liber și cu panorama uluitoare a orașului.

A șasea ediție a Jazz on the Rooftop promite să fie una de excepție! Vă așteaptă concerte cu artiști de top, experiențe muzicale diverse și atmosfera relaxată.

Line-up-ul este, ca de obicei, unul de excepție:

25 august: Trupa Zoom și Aleka Potinga Quartet

26 august: Ploiești Jazz Trio feat. Daphna Levy și Luiza Zan Quintet

27 august: Raphael Wressnig & The Soul Gift Band și Norzeatic & Qinta Spartă

Toate serile vor fi încheiate cu seturile incendiare ale DJ-ului Alexincase, iar buna dispoziție va continua și după încheierea concertelor susținute de acrtiștii invitați. Amfitrion al evenimentului va fi, ca în fiecare an, Andi Enache.

- Publicitate -

„Jazz on the Rooftop” nu este doar despre muzică, ci și despre experiențe unice. Apusurile de soare spectaculoase și răsăriturile de lună ne vor transporta într-o lume a viselor.