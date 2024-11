Cine este George-Nicolae Marussi, candidat USR Prahova la Camera Deputaților

George-Nicolae Marussi deschide lista USR Prahova la Camera Deputaților. S-a născut în urmă cu 55 de ani, la Ploiești, este căsătorit și, se mândrește cu cei ”doi copii mari care sunt deja pe drumul lor în viață”.

Marussi este inginer tehnolog, absolvent al Universității de Petrol și Gaze Ploiești, în promoția 1993 și a acumulat o experiență profesională de 23 ani în industria petrolieră internațională.

”În politică am intrat în 2016 prin înființarea filialei USR Prahova și am reprezentat județul ca senator în perioada 2016 – 2020, fiind membru în Comisiile Parlamentare permanente pentru Energie și Agricultură. Prin activitatea desfășurată în acea perioadă agitată, înfruntând numeroase adversități din partea PNL și PSD, am reușit alături de colegii mei să contribuim semnificativ la modernizarea și transparentizarea instituției parlamentului” spune candidatul USR Prahova.